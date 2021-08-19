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В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики - РИА Новости, 19.08.2021
В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
Количество учений НАТО, проводимых у границ Белоруссии, за последние пять лет увеличилось вдвое, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:25
2021-08-19T03:25
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество учений НАТО, проводимых у границ Белоруссии, за последние пять лет увеличилось вдвое, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.При этом, по его словам, в ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы применения военной силы в рамках так называемых "операций по кризисному урегулированию", в том числе особое внимание уделяется переброске и созданию иностранных группировок в странах Балтии и Польше.
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в мире, белоруссия, нато
03:25 19.08.2021
 
В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики

Совбез Белоруссии отметил двойное увеличения числа учений НАТО у границ республики за пять лет

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество учений НАТО, проводимых у границ Белоруссии, за последние пять лет увеличилось вдвое, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.
"Отмечается устойчивая тенденция к увеличению интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО на территории сопредельных государств. Так, только за последние пять лет количество учений увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 до почти 110 тысяч военнослужащих", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона", выпуск которого готовится к печати.
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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При этом, по его словам, в ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы применения военной силы в рамках так называемых "операций по кризисному урегулированию", в том числе особое внимание уделяется переброске и созданию иностранных группировок в странах Балтии и Польше.
 
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