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В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики - РИА Новости, 19.08.2021
В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
Количество учений НАТО, проводимых у границ Белоруссии, за последние пять лет увеличилось вдвое, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:25
2021-08-19T03:25
2021-08-19T03:25
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество учений НАТО, проводимых у границ Белоруссии, за последние пять лет увеличилось вдвое, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.При этом, по его словам, в ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы применения военной силы в рамках так называемых "операций по кризисному урегулированию", в том числе особое внимание уделяется переброске и созданию иностранных группировок в странах Балтии и Польше.
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в мире, белоруссия, нато
В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
Совбез Белоруссии отметил двойное увеличения числа учений НАТО у границ республики за пять лет