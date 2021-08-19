В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики

"Отмечается устойчивая тенденция к увеличению интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО на территории сопредельных государств. Так, только за последние пять лет количество учений увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 до почти 110 тысяч военнослужащих", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона", выпуск которого готовится к печати.