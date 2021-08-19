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На Украине попросили лишить лицензии телеканал "НАШ"
На Украине попросили лишить лицензии телеканал "НАШ" - РИА Новости, 19.08.2021
На Украине попросили лишить лицензии телеканал "НАШ"
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, якобы... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:07
2021-08-19T18:07
в мире
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, якобы нетерпимых к так называемой Православной церкви Украины, которая является раскольнической структурой, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.Ранее Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков.Нацсовет в четверг рассмотрел результаты проверок трансляции на телеканалах передачи "Марафон" за 4 мая с повтором 5 мая. Регулятор заключил, что в передаче "содержались высказывания, имеющие признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих"."Принято решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ", на "Макси-ТВ" наложен штраф", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в эфире передачи "Марафон" лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко высказывал утверждения, якобы содержащие "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти" и пропаганды коммунизма. Также, утверждает Нацсовет, он использовал "дискриминационные и оскорбительные" высказывания в отношении политического руководства Украины, правоохранителей и вооруженных сил. Как отмечается, ведущие программы не оппонировали Симоненко и при повторе передачи никаких правок не вносили.Регулятор признал, что телеканал "НАШ" не устранил нарушения, за которые его уже штрафовали. Поэтому Нацсовет решил обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала. Согласно сообщению, телеканал "Макси-ТВ" решили оштрафовать на почти 120 тысяч гривен (около 4,5 тысячи долларов).В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
https://ria.ru/20210211/zelenskiy-1597124426.html
https://ria.ru/20210301/telekanal-1599499360.html
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в мире, украина, киев, православная церковь украины (пцу)
18:07 19.08.2021
 
На Украине попросили лишить лицензии телеканал "НАШ"

Нацсовет Украины по ТВ: обратимся в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала "НАШ"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, якобы нетерпимых к так называемой Православной церкви Украины, которая является раскольнической структурой, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
Ранее Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков.
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Нацсовет в четверг рассмотрел результаты проверок трансляции на телеканалах передачи "Марафон" за 4 мая с повтором 5 мая. Регулятор заключил, что в передаче "содержались высказывания, имеющие признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих".
"Принято решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ", на "Макси-ТВ" наложен штраф", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в эфире передачи "Марафон" лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко высказывал утверждения, якобы содержащие "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти" и пропаганды коммунизма. Также, утверждает Нацсовет, он использовал "дискриминационные и оскорбительные" высказывания в отношении политического руководства Украины, правоохранителей и вооруженных сил. Как отмечается, ведущие программы не оппонировали Симоненко и при повторе передачи никаких правок не вносили.
Регулятор признал, что телеканал "НАШ" не устранил нарушения, за которые его уже штрафовали. Поэтому Нацсовет решил обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала. Согласно сообщению, телеканал "Макси-ТВ" решили оштрафовать на почти 120 тысяч гривен (около 4,5 тысячи долларов).
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
 
В миреУкраинаКиевПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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