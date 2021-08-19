https://ria.ru/20210819/namek-1746367115.html

В словах Байдена об Афганистане нашли намек для Украины

В словах Байдена об Афганистане нашли намек для Украины - РИА Новости, 19.08.2021

В словах Байдена об Афганистане нашли намек для Украины

Украинские журналисты восприняли речь президента США Джо Байдена, посвященную ситуации в Афганистане, как завуалированное обращение к Киеву, следует из статьи,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:14

2021-08-19T15:14

2021-08-19T16:55

в мире

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ситуация на украине

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В речи Байдена по Афганистану нашли намек для Украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские журналисты восприняли речь президента США Джо Байдена, посвященную ситуации в Афганистане, как завуалированное обращение к Киеву, следует из статьи, опубликованной в "Европейской правде"."Есть уроки, которые Украина должна вынести из афганской истории. Их обозначил президент США Джо Байден в своем обращении к народу. <…> Даже несмотря на то, что слово "Украина" в нем ни разу не прозвучало", — говорится в публикации.Автор отмечает, что Киеву следует привыкнуть к усталости Вашингтона от так называемой роли мирового полицейского. Так, согласно материалу, Украина должна учитывать, что США хотят сотрудничать только с теми государствами, кто, по их мнению, показывает готовность "строить эффективную демократию" и бороться за свою нацию."В отличие от афганских наемных вооруженных сил, построенных с явной нехваткой мотивации и без понимания миссии войска, — украинская армия является совсем другой. <…> И Киев должен объяснять это партнерам, используя это сравнение при каждом удобном случае", — призвал автор статьи.Он также считает, что Киеву нужно опасаться сценария, при котором Вашингтон существенно ограничит свою поддержку."Речь Байдена не дает много оснований для оптимизма, и это урок для нас", — заключил автор.Обострение в Афганистане произошло на фоне вывода американской армии. На минувшей неделе боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все погранпереходы и столицу государства — Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Вскоре после этого Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы.*Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210817/taktika-1746144760.html

https://ria.ru/20210815/urok-1745834873.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

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афганистан

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в мире, украина, сша, талибан, афганистан, джо байден, ситуация на украине