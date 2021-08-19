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В словах Байдена об Афганистане нашли намек для Украины
В словах Байдена об Афганистане нашли намек для Украины - РИА Новости, 19.08.2021
В словах Байдена об Афганистане нашли намек для Украины
Украинские журналисты восприняли речь президента США Джо Байдена, посвященную ситуации в Афганистане, как завуалированное обращение к Киеву, следует из статьи,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:14
2021-08-19T16:55
в мире
украина
сша
талибан
афганистан
джо байден
ситуация на украине
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В речи Байдена по Афганистану нашли намек для Украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские журналисты восприняли речь президента США Джо Байдена, посвященную ситуации в Афганистане, как завуалированное обращение к Киеву, следует из статьи, опубликованной в "Европейской правде"."Есть уроки, которые Украина должна вынести из афганской истории. Их обозначил президент США Джо Байден в своем обращении к народу. &lt;…&gt; Даже несмотря на то, что слово "Украина" в нем ни разу не прозвучало", — говорится в публикации.Автор отмечает, что Киеву следует привыкнуть к усталости Вашингтона от так называемой роли мирового полицейского. Так, согласно материалу, Украина должна учитывать, что США хотят сотрудничать только с теми государствами, кто, по их мнению, показывает готовность "строить эффективную демократию" и бороться за свою нацию."В отличие от афганских наемных вооруженных сил, построенных с явной нехваткой мотивации и без понимания миссии войска, — украинская армия является совсем другой. &lt;…&gt; И Киев должен объяснять это партнерам, используя это сравнение при каждом удобном случае", — призвал автор статьи.Он также считает, что Киеву нужно опасаться сценария, при котором Вашингтон существенно ограничит свою поддержку."Речь Байдена не дает много оснований для оптимизма, и это урок для нас", — заключил автор.Обострение в Афганистане произошло на фоне вывода американской армии. На минувшей неделе боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все погранпереходы и столицу государства — Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Вскоре после этого Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы.*Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210817/taktika-1746144760.html
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в мире, украина, сша, талибан, афганистан, джо байден, ситуация на украине
15:14 19.08.2021 (обновлено: 16:55 19.08.2021)
 
В словах Байдена об Афганистане нашли намек для Украины

"Европейская правда": в речи Байдена по Афганистану есть указания для Украины

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские журналисты восприняли речь президента США Джо Байдена, посвященную ситуации в Афганистане, как завуалированное обращение к Киеву, следует из статьи, опубликованной в "Европейской правде".
"Есть уроки, которые Украина должна вынести из афганской истории. Их обозначил президент США Джо Байден в своем обращении к народу. <…> Даже несмотря на то, что слово "Украина" в нем ни разу не прозвучало", — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что Киеву следует привыкнуть к усталости Вашингтона от так называемой роли мирового полицейского. Так, согласно материалу, Украина должна учитывать, что США хотят сотрудничать только с теми государствами, кто, по их мнению, показывает готовность "строить эффективную демократию" и бороться за свою нацию.
"В отличие от афганских наемных вооруженных сил, построенных с явной нехваткой мотивации и без понимания миссии войска, — украинская армия является совсем другой. <…> И Киев должен объяснять это партнерам, используя это сравнение при каждом удобном случае", — призвал автор статьи.
Он также считает, что Киеву нужно опасаться сценария, при котором Вашингтон существенно ограничит свою поддержку.
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Обострение в Афганистане произошло на фоне вывода американской армии. На минувшей неделе боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все погранпереходы и столицу государства — Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Вскоре после этого Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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