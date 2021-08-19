https://ria.ru/20210819/naberezhnaya-1746423961.html

В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года

В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года - РИА Новости, 19.08.2021

В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года

В райцентре Данков Липецкой области завершился второй этап благоустройства городской набережной в райцентре Данков Липецкой области, строительство которой... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:44

2021-08-19T17:44

2021-08-19T17:44

липецкая область

елец

усмань

городское хозяйство москвы

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. В райцентре Данков Липецкой области завершился второй этап благоустройства городской набережной в райцентре Данков Липецкой области, строительство которой ведется на средства федерального гранта за победу в конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов.Глава региона рассказал, что еще пару лет назад левый берег реки Дон в Данкове был пустрем. Но теперь Богословская набережная, названная так в честь древнего храма, расположенного неподалеку, красивейшее место райцентра. Набережная представляет собой большую трёхуровневую территорию, где два уровня уже готовы. Это детская площадка с различными игровыми зонами и амфитеатр со сценой для проведения массовых мероприятий. Третий уровень, который предстоит обустроить в ходе заключительного этапа работ, будет предназначен для любителей спокойного отдыха и йоги.От площадок вдоль реки проложены велосипедные и пешеходные маршруты, протяженность которых составляет два километра. Они ведут к плотине, где обустроена смотровая площадка и открывается живописный вид на Дон. Вдоль прогулочных дорожек установлены скамейки, так же обращенные к реке.Артамонов напомнил, что в 2020 году Липецкая область дважды одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Региону было выделено больше 300 миллионов рублей на благоустройство малых городов. На них были оформлены общественные пространства в Ельце, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Грязях. Общая стоимость работ по благоустройству набережной в Данкове составила 79 миллионов рублей, 45 миллионов рублей из них – федеральные средства. Закончить все работы планируется в мае 2022 года.

https://ria.ru/20210817/svalka-1746113608.html

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усмань

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елец, усмань, городское хозяйство москвы, игорь артамонов