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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210819/naberezhnaya-1746423961.html
В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года
В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года - РИА Новости, 19.08.2021
В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года
В райцентре Данков Липецкой области завершился второй этап благоустройства городской набережной в райцентре Данков Липецкой области, строительство которой... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:44
2021-08-19T17:44
липецкая область
елец
усмань
городское хозяйство москвы
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. В райцентре Данков Липецкой области завершился второй этап благоустройства городской набережной в райцентре Данков Липецкой области, строительство которой ведется на средства федерального гранта за победу в конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов.Глава региона рассказал, что еще пару лет назад левый берег реки Дон в Данкове был пустрем. Но теперь Богословская набережная, названная так в честь древнего храма, расположенного неподалеку, красивейшее место райцентра. Набережная представляет собой большую трёхуровневую территорию, где два уровня уже готовы. Это детская площадка с различными игровыми зонами и амфитеатр со сценой для проведения массовых мероприятий. Третий уровень, который предстоит обустроить в ходе заключительного этапа работ, будет предназначен для любителей спокойного отдыха и йоги.От площадок вдоль реки проложены велосипедные и пешеходные маршруты, протяженность которых составляет два километра. Они ведут к плотине, где обустроена смотровая площадка и открывается живописный вид на Дон. Вдоль прогулочных дорожек установлены скамейки, так же обращенные к реке.Артамонов напомнил, что в 2020 году Липецкая область дважды одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Региону было выделено больше 300 миллионов рублей на благоустройство малых городов. На них были оформлены общественные пространства в Ельце, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Грязях. Общая стоимость работ по благоустройству набережной в Данкове составила 79 миллионов рублей, 45 миллионов рублей из них – федеральные средства. Закончить все работы планируется в мае 2022 года.
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елец, усмань, городское хозяйство москвы, игорь артамонов
17:44 19.08.2021
 

В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года

© Фото : Администрация Липецкой областиБогословская набережная в городе Данков Липецкой области после благоустройства
Богословская набережная в городе Данков Липецкой области после благоустройства - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. В райцентре Данков Липецкой области завершился второй этап благоустройства городской набережной в райцентре Данков Липецкой области, строительство которой ведется на средства федерального гранта за победу в конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона рассказал, что еще пару лет назад левый берег реки Дон в Данкове был пустрем. Но теперь Богословская набережная, названная так в честь древнего храма, расположенного неподалеку, красивейшее место райцентра. Набережная представляет собой большую трёхуровневую территорию, где два уровня уже готовы. Это детская площадка с различными игровыми зонами и амфитеатр со сценой для проведения массовых мероприятий. Третий уровень, который предстоит обустроить в ходе заключительного этапа работ, будет предназначен для любителей спокойного отдыха и йоги.
От площадок вдоль реки проложены велосипедные и пешеходные маршруты, протяженность которых составляет два километра. Они ведут к плотине, где обустроена смотровая площадка и открывается живописный вид на Дон. Вдоль прогулочных дорожек установлены скамейки, так же обращенные к реке.
Артамонов напомнил, что в 2020 году Липецкая область дважды одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Региону было выделено больше 300 миллионов рублей на благоустройство малых городов. На них были оформлены общественные пространства в Ельце, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Грязях. Общая стоимость работ по благоустройству набережной в Данкове составила 79 миллионов рублей, 45 миллионов рублей из них – федеральные средства. Закончить все работы планируется в мае 2022 года.
"Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе. Проделана большая работа и много еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы качество жизни населения Липецкой области улучшалось", – подчеркнул Артамонов.
Рекультивация свалки началась в селе Фащевка Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 17:15Липецкая область
Жителей села Фащевка Липецкой области избавят от свалки
 
Липецкая областьЕлецУсманьГородское хозяйство МосквыИгорь Артамонов
 
 
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