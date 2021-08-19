В Данкове Липецкой области достроят набережную весной 2022 года
© Фото : Администрация Липецкой областиБогословская набережная в городе Данков Липецкой области после благоустройства
ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. В райцентре Данков Липецкой области завершился второй этап благоустройства городской набережной в райцентре Данков Липецкой области, строительство которой ведется на средства федерального гранта за победу в конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона рассказал, что еще пару лет назад левый берег реки Дон в Данкове был пустрем. Но теперь Богословская набережная, названная так в честь древнего храма, расположенного неподалеку, красивейшее место райцентра. Набережная представляет собой большую трёхуровневую территорию, где два уровня уже готовы. Это детская площадка с различными игровыми зонами и амфитеатр со сценой для проведения массовых мероприятий. Третий уровень, который предстоит обустроить в ходе заключительного этапа работ, будет предназначен для любителей спокойного отдыха и йоги.
От площадок вдоль реки проложены велосипедные и пешеходные маршруты, протяженность которых составляет два километра. Они ведут к плотине, где обустроена смотровая площадка и открывается живописный вид на Дон. Вдоль прогулочных дорожек установлены скамейки, так же обращенные к реке.
Артамонов напомнил, что в 2020 году Липецкая область дважды одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Региону было выделено больше 300 миллионов рублей на благоустройство малых городов. На них были оформлены общественные пространства в Ельце, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Грязях. Общая стоимость работ по благоустройству набережной в Данкове составила 79 миллионов рублей, 45 миллионов рублей из них – федеральные средства. Закончить все работы планируется в мае 2022 года.
"Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе. Проделана большая работа и много еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы качество жизни населения Липецкой области улучшалось", – подчеркнул Артамонов.