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Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living
Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living - РИА Новости, 19.08.2021
Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living
Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге городов Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания в них, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:57
2021-08-19T14:57
общество
варшава
мексика
арекипа (город)
boston consulting group
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге городов Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания в них, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития города.Рейтинг Cost of Living оценивает города по стоимости проживания в них – чем выше занимаемое место, тем дороже жизнь в городе. Всего мировой рейтинг рассматривает 204 города, в европейский входят 68 городов. Рейтинг Expatistan строится на анкетировании жителей городов, которые указывают стоимость на наиболее распространённые товары и услуги – питание, проживание и обустройство дома, одежда, транспорт, здравоохранение и развлечения."Москва заняла 151 место в мировом и 63 место в европейском августовском обновлении рейтинга Cost of Living портала Expatistan, улучшив свои позиции на 2 пункта в мире и 3 пункта в Европе с начала года",- говорится в сообщении.Отмечается, что три первых места мирового рейтинга заняли города с самой высокой стоимостью проживания – Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). В ТОП-3 европейского рейтинга самых дорогих для жизни городов, помимо Женевы и Цюриха, вошёл Лондон. Городами мира с самой низкой стоимостью проживания названы индийские Пуна и Хайдарабад, а также перуанский Арекипа, в Европе дешевле всего жить в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге.Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград."Москва – современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и рейтингами, в том числе международными. Москва не только стоит в одном ряду с такими крупнейшими мегаполисами мира, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Берлин, но и зачастую значительно их опережает", – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Так, отмечается, что в недавно опубликованном рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих, а в рейтинге Boston Consulting Group Москва заняла третье место среди 16 самых привлекательных городов для жителей, уступив только Нью-Йорку и Лондону."Отличительной особенностью всех трёх рейтингов является то, что все они сформированы на основании опросов и отзывов людей и показывает независимую и объективную оценку результатов деятельности, направленной на развитие города и улучшения качества жизни", - отметил Пуртов.Он напомнил, что сегодня в Москве реализуются такие важнейшие программы, как "Столичное здравоохранение", "Столичное образование", "Социальная поддержка жителей города Москвы", "Спорт Москвы", "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия", "Развитие городской среды", "Развитие цифровой среды и инноваций", "Безопасный город" и другие."Общий объём финансирования городских программ в 2021 году составляет 3,2 триллиона рублей, или 93,77% от общего объёма расходов столичного бюджета на 2021 год", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20210816/zhile-1745856482.html
https://ria.ru/20210815/mgu-1745787054.html
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общество, варшава, мексика, арекипа (город), boston consulting group
14:57 19.08.2021
 
Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living

Москва улучшила позиции в рейтинге Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге городов Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания в них, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития города.
Рейтинг Cost of Living оценивает города по стоимости проживания в них – чем выше занимаемое место, тем дороже жизнь в городе. Всего мировой рейтинг рассматривает 204 города, в европейский входят 68 городов. Рейтинг Expatistan строится на анкетировании жителей городов, которые указывают стоимость на наиболее распространённые товары и услуги – питание, проживание и обустройство дома, одежда, транспорт, здравоохранение и развлечения.
Рейтинг российских городов по вводу жилья
16 августа, 00:00Инфографика
Рейтинг российских городов по вводу жилья
"Москва заняла 151 место в мировом и 63 место в европейском августовском обновлении рейтинга Cost of Living портала Expatistan, улучшив свои позиции на 2 пункта в мире и 3 пункта в Европе с начала года",- говорится в сообщении.
Отмечается, что три первых места мирового рейтинга заняли города с самой высокой стоимостью проживания – Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). В ТОП-3 европейского рейтинга самых дорогих для жизни городов, помимо Женевы и Цюриха, вошёл Лондон. Городами мира с самой низкой стоимостью проживания названы индийские Пуна и Хайдарабад, а также перуанский Арекипа, в Европе дешевле всего жить в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге.
Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград.
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"Москва – современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и рейтингами, в том числе международными. Москва не только стоит в одном ряду с такими крупнейшими мегаполисами мира, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Берлин, но и зачастую значительно их опережает", – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Так, отмечается, что в недавно опубликованном рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих, а в рейтинге Boston Consulting Group Москва заняла третье место среди 16 самых привлекательных городов для жителей, уступив только Нью-Йорку и Лондону.
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"Отличительной особенностью всех трёх рейтингов является то, что все они сформированы на основании опросов и отзывов людей и показывает независимую и объективную оценку результатов деятельности, направленной на развитие города и улучшения качества жизни", - отметил Пуртов.
Он напомнил, что сегодня в Москве реализуются такие важнейшие программы, как "Столичное здравоохранение", "Столичное образование", "Социальная поддержка жителей города Москвы", "Спорт Москвы", "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия", "Развитие городской среды", "Развитие цифровой среды и инноваций", "Безопасный город" и другие.
"Общий объём финансирования городских программ в 2021 году составляет 3,2 триллиона рублей, или 93,77% от общего объёма расходов столичного бюджета на 2021 год", - подчеркнул министр.
 
ОбществоВаршаваМексикаАрекипа (город)Boston Consulting Group
 
 
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