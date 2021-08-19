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В Минске рассказали о новой попытке Польши вытеснить мигрантов в Белоруссию
В Минске рассказали о новой попытке Польши вытеснить мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 19.08.2021
В Минске рассказали о новой попытке Польши вытеснить мигрантов в Белоруссию
В Государственном погранкомитете Белоруссии сообщили, что границе с Польшей обнаружили четырех нелегалов, которых насильно вытесняли на территорию республики. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T22:05
2021-08-19T22:05
2021-08-19T22:26
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минск
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евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 19 авг — РИА Новости. В Государственном погранкомитете Белоруссии сообщили, что границе с Польшей обнаружили четырех нелегалов, которых насильно вытесняли на территорию республики.Как указано в Telegram-канале белорусского ведомства, мигранты пояснили, что к границе их доставили польские пограничники.Оставшиеся нелегалы отказались от помощи и заявили, что продолжат просить статус беженца в странах Евросоюза.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/migranty-1744490987.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко
22:05 19.08.2021 (обновлено: 22:26 19.08.2021)
В Минске рассказали о новой попытке Польши вытеснить мигрантов в Белоруссию
Пограничный комитет Белоруссии сообщил о новой попытке Польши вытеснить мигрантов