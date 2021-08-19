https://ria.ru/20210819/migranty-1746467708.html

В Минске рассказали о новой попытке Польши вытеснить мигрантов в Белоруссию

В Минске рассказали о новой попытке Польши вытеснить мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 19.08.2021

В Минске рассказали о новой попытке Польши вытеснить мигрантов в Белоруссию

В Государственном погранкомитете Белоруссии сообщили, что границе с Польшей обнаружили четырех нелегалов, которых насильно вытесняли на территорию республики. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T22:05

2021-08-19T22:05

2021-08-19T22:26

в мире

белоруссия

минск

латвия

евросоюз

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745657582_0:306:1137:946_1920x0_80_0_0_928bfb98f1e7f8936c7f7e10e2957d6b.jpg

МИНСК, 19 авг — РИА Новости. В Государственном погранкомитете Белоруссии сообщили, что границе с Польшей обнаружили четырех нелегалов, которых насильно вытесняли на территорию республики.Как указано в Telegram-канале белорусского ведомства, мигранты пояснили, что к границе их доставили польские пограничники.Оставшиеся нелегалы отказались от помощи и заявили, что продолжат просить статус беженца в странах Евросоюза.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/migranty-1744490987.html

https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко