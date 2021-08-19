https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html

Польша и Белоруссия отказались пропустить группу мигрантов на границе

Польша и Белоруссия отказались пропустить группу мигрантов на границе - РИА Новости, 19.08.2021

Польша и Белоруссия отказались пропустить группу мигрантов на границе

Польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:43

2021-08-19T12:43

2021-08-19T15:21

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

подляское воеводство

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ВАРШАВА, 19 авг — РИА Новости. Польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран, сообщает Польское телевидение.Как говорится в сообщении, беженцы находятся недалеко от населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве, они пытались нелегально пересечь границу.Отмечается, что иностранцы "находятся вблизи польской границы, но формально находятся на территории Белоруссии".Телеканал уточняет, что данную группу из нескольких десятков иностранцев окружают пограничники. "С польской стороны это пограничники, которых поддерживает польская армия", — говорится в сообщении.При этом в эфире продемонстрировали кадры, где на нейтральной территории люди в гражданской одежде (мигранты) сидят у костра, а возле них находятся сотрудники белорусской пограничной службы."Между этими двумя кордонами находятся иностранцы, которые не могут пересечь границу легально. Этого не могут допустить пограничники на польской стороне, а пограничники на белорусской стороне не хотят допустить, чтобы мигранты возвратились в их страну", — отмечает телеканал. По неофициальной информации того же телеканала, данные мигранты находятся на границе уже несколько дней и власти Белоруссии согласились впустить обратно на свою территорию женщин и детей.При этом Польское телевидение настаивает на том, что "в настоящее время иностранцы находятся на белорусской стороне".Обстановка на границе Польши и Белоруссии обострилась в последний месяц. По данным польских пограничников, только в августе текущего года 1935 человек попытались незаконно пересечь границу. При этом пограничники предотвратили попытки пересечь границу со стороны 1175 человек, а 760 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.

https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744575029.html

https://ria.ru/20210817/belorussiya-1746154510.html

https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html

белоруссия

минск

подляское воеводство

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Беженцы разбили стихийный лагерь на границе Польши и Белорусии Польское телевидение сообщает, что пограничники Польши и Белоруссии окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран. В свою очередь белорусский Погранкомитет опубликовал видео стихийного лагеря, разбитого беженцами в нейтральной зоне. 2021-08-19T12:43 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, подляское воеводство