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Эксперт рассказала о последствиях удаления всех мессенджеров
Эксперт рассказала о последствиях удаления всех мессенджеров - РИА Новости, 19.08.2021
Эксперт рассказала о последствиях удаления всех мессенджеров
Мессенджеры в наше время стали настолько необходимым и незаменимым элементом повседневной жизни, что, удаляя их, мы лишаемся многих возможностей. Об этом... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T02:17
2021-08-19T02:17
технологии
мессенджеры
россия
анастасия ильичева
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мессенджеры в наше время стали настолько необходимым и незаменимым элементом повседневной жизни, что, удаляя их, мы лишаемся многих возможностей. Об этом рассказала агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.По ее словам, многие рабочие процессы сейчас осуществляются с помощью мессенджеров, и в условиях дистанционной занятости это необходимый канал связи с работодателем, клиентами, сотрудниками разных подразделений. Это способ быстрого получения нужной информации.Мессенджеры дают возможность найти соратников и поддерживать связь, если занимаешься спортом, имеешь какие-то увлечения (путешествия, например). Такие группы по интересам составляют довольно большую часть функций мессенджера и пользуются популярностью.Новостные каналы в мессенджерах имеют активную, постоянно растущую аудиторию — люди все больше предпочитают получать информацию из таких каналов, чем с помощью ТВ и других привычных СМИ. Даже родительские чаты сейчас заменили всем известные встречи в школе, они дают максимум нужной информации."Одним словом, удалить мессенджеры возможно, но это явно лишит человека многих современных возможностей, которые дают технологии", — заключила специалист.
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технологии, мессенджеры, россия, анастасия ильичева
02:17 19.08.2021
 
Эксперт рассказала о последствиях удаления всех мессенджеров

Аналитик Ильичева: удаление мессенджеров лишает пользователя многих возможностей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мессенджеры в наше время стали настолько необходимым и незаменимым элементом повседневной жизни, что, удаляя их, мы лишаемся многих возможностей. Об этом рассказала агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
По ее словам, многие рабочие процессы сейчас осуществляются с помощью мессенджеров, и в условиях дистанционной занятости это необходимый канал связи с работодателем, клиентами, сотрудниками разных подразделений. Это способ быстрого получения нужной информации.
"Для бизнеса мессенджеры, помимо стандартных коммуникационных функций, еще и канал продаж, поиска клиентов и поставщиков, дополнительная реклама, способ коммуникации с потребителем", — говорит эксперт.
Мессенджеры дают возможность найти соратников и поддерживать связь, если занимаешься спортом, имеешь какие-то увлечения (путешествия, например). Такие группы по интересам составляют довольно большую часть функций мессенджера и пользуются популярностью.
Новостные каналы в мессенджерах имеют активную, постоянно растущую аудиторию — люди все больше предпочитают получать информацию из таких каналов, чем с помощью ТВ и других привычных СМИ. Даже родительские чаты сейчас заменили всем известные встречи в школе, они дают максимум нужной информации.
"Одним словом, удалить мессенджеры возможно, но это явно лишит человека многих современных возможностей, которые дают технологии", — заключила специалист.
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 10:17В России
"Акция мессенджеров". Мошенники придумали новый способ кражи денег
 
ТехнологииМессенджерыРоссияАнастасия Ильичева
 
 
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