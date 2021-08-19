https://ria.ru/20210819/messendzher-1746294163.html

Эксперт рассказала о последствиях удаления всех мессенджеров

Эксперт рассказала о последствиях удаления всех мессенджеров - РИА Новости, 19.08.2021

Эксперт рассказала о последствиях удаления всех мессенджеров

Мессенджеры в наше время стали настолько необходимым и незаменимым элементом повседневной жизни, что, удаляя их, мы лишаемся многих возможностей. Об этом... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T02:17

2021-08-19T02:17

2021-08-19T02:17

технологии

мессенджеры

россия

анастасия ильичева

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мессенджеры в наше время стали настолько необходимым и незаменимым элементом повседневной жизни, что, удаляя их, мы лишаемся многих возможностей. Об этом рассказала агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.По ее словам, многие рабочие процессы сейчас осуществляются с помощью мессенджеров, и в условиях дистанционной занятости это необходимый канал связи с работодателем, клиентами, сотрудниками разных подразделений. Это способ быстрого получения нужной информации.Мессенджеры дают возможность найти соратников и поддерживать связь, если занимаешься спортом, имеешь какие-то увлечения (путешествия, например). Такие группы по интересам составляют довольно большую часть функций мессенджера и пользуются популярностью.Новостные каналы в мессенджерах имеют активную, постоянно растущую аудиторию — люди все больше предпочитают получать информацию из таких каналов, чем с помощью ТВ и других привычных СМИ. Даже родительские чаты сейчас заменили всем известные встречи в школе, они дают максимум нужной информации."Одним словом, удалить мессенджеры возможно, но это явно лишит человека многих современных возможностей, которые дают технологии", — заключила специалист.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/moshennik-1743052190.html

россия

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2021

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технологии, мессенджеры, россия, анастасия ильичева