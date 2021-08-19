https://ria.ru/20210819/merkel-1746334764.html

Политолог рассказал о целях прощального визита Меркель в Россию

Политолог рассказал о целях прощального визита Меркель в Россию - РИА Новости, 19.08.2021

Политолог рассказал о целях прощального визита Меркель в Россию

Ангела Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил Минские соглашения, с этим связан ее визит в Россию, считает немецкий политолог... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:15

2021-08-19T12:15

2021-08-19T14:33

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владимир зеленский

александр рар

минские соглашения

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ангела Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил Минские соглашения, с этим связан ее визит в Россию, считает немецкий политолог Александр Рар.По его словам, Меркель поедет попрощаться после долгих лет конструктивной работы с президентом России Владимиром Путиным."Она хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией. Она не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию", — сказал Рар в ходе конференции, организованной МИА "Россия сегодня".Он отметил, что в свете ситуации в Афганистане и связанных с этим миграционных вопросов Берлину без Москвы не обойтись, разговор двух лидеров будет носить стратегический характер по этой теме. Другой темой, добавил Рар, будет вопрос об урегулировании ситуации на востоке Украины."Конечно, Меркель не хочет завершить свое канцлерство тем, что ей придется признать, что Минские соглашения вообще не работали и не работают. Я думаю, что она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было бы хотя бы продвигаться", — сказал эксперт.По его словам, Меркель не хочет войти в историю как человек, взявший на себя обязанности "главного посредника" в урегулировании ситуации на Украине и проваливший это дело.На 20 августа запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Москву в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель хотела бы провести консультации с российским руководством до того, как посетит Киев 22 августа. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, — экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.

https://ria.ru/20210818/merkel-1746227557.html

https://ria.ru/20210817/ultimatumy-1746103198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский, александр рар, минские соглашения, россия