https://ria.ru/20210819/merkel-1746296373.html

Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину

Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину - РИА Новости, 19.08.2021

Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T03:30

2021-08-19T03:30

2021-08-19T03:30

в мире

украина

европа

германия

ангела меркель

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист Юрий Атаманюк."Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - заявил Атаманюк.По его словам, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул экономист. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа."При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью", - заявил он. В результате на Украине тех, кто "ограбил" страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.Канцлер Германии посетит 20 августа Москву, а Киев — 22 августа."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210818/ugroza-1746162466.html

https://ria.ru/20210817/potok-1746075852.html

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европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, европа, германия, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2