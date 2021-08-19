Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
Киевский экономист Атаманюк: Меркель "развела" Украину в вопросе "Северного потока — 2"
© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист Юрий Атаманюк.
"Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - заявил Атаманюк.
По его словам, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул экономист. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
"При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью", - заявил он. В результате на Украине тех, кто "ограбил" страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Канцлер Германии посетит 20 августа Москву, а Киев — 22 августа.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.