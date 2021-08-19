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Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину - РИА Новости, 19.08.2021
Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:30
2021-08-19T03:30
в мире
украина
европа
германия
ангела меркель
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист Юрий Атаманюк."Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - заявил Атаманюк.По его словам, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул экономист. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа."При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели &lt;…&gt; по классике вот полностью", - заявил он. В результате на Украине тех, кто "ограбил" страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.Канцлер Германии посетит 20 августа Москву, а Киев — 22 августа."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
https://ria.ru/20210818/ugroza-1746162466.html
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в мире, украина, европа, германия, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2
03:30 19.08.2021
 
Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину

Киевский экономист Атаманюк: Меркель "развела" Украину в вопросе "Северного потока — 2"

© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист Юрий Атаманюк.
"Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - заявил Атаманюк.
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По его словам, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул экономист. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
"При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью", - заявил он. В результате на Украине тех, кто "ограбил" страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Канцлер Германии посетит 20 августа Москву, а Киев — 22 августа.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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