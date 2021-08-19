https://ria.ru/20210819/mars-1746472133.html
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю - РИА Новости, 19.08.2021
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю
Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T22:55
2021-08-19T22:55
2021-08-19T22:55
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, рассказал в ходе выступления в Московском планетарии сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.Ранее произошла заочная дискуссия по вопросу терраформирования (преобразование для создания условий, как на Земле) Марса главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и главы SpaceX Илона Маска. В течение последних нескольких лет Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов. А Рогозин заявил, что призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.По словам Авдеева, предложение Маска было шуткой и оказалось вырвано из контекста."Другой известный популяризатор космоса Роберт Зубрин предложил, на мой взгляд, идею получше. Он предложил бомбить Марс астероидами типа Кентавр. Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ", - рассказал ученый.Такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами, пояснил Авдеев.По расчетам специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс.Одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров.Однако пыль, которая будет поднята взрывом, наоборот, может привести к похолоданию, уточнил ученый."Однако из всего, что предлагалось, на мой взгляд, для будущего это самая неплохая идея, но к ней тоже очень много вопросов", - сказал Авдеев.Чтобы "вернуть" Марсу магнитное поле, он сослался на идею сотрудников НАСА разместить недалеко от Красной планеты электромагнит величиной 2 Тесла. "Тогда дипольное магнитное поле может полностью заменить собственное магнитное поле Марса", - сказал ученый.
https://ria.ru/20210721/paratetis-1742014685.html
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дмитрий рогозин, spacex, наса, роскосмос, космос - риа наука, марс, земля, илон маск
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю
Cотрудник Физического института Академии наук Авдеев рассказал, как превратить Марс во вторую Землю
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Сброс астероида на Марс
является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, рассказал в ходе выступления в Московском планетарии
сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.
Ранее произошла заочная дискуссия по вопросу терраформирования (преобразование для создания условий, как на Земле
) Марса главы "Роскосмоса
" Дмитрия Рогозина
и главы SpaceX Илона Маска
. В течение последних нескольких лет Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов. А Рогозин заявил, что призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.
По словам Авдеева, предложение Маска было шуткой и оказалось вырвано из контекста.
"Другой известный популяризатор космоса Роберт Зубрин предложил, на мой взгляд, идею получше. Он предложил бомбить Марс астероидами типа Кентавр. Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ", - рассказал ученый.
Такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами, пояснил Авдеев.
По расчетам специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс.
Одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров.
Однако пыль, которая будет поднята взрывом, наоборот, может привести к похолоданию, уточнил ученый.
"Однако из всего, что предлагалось, на мой взгляд, для будущего это самая неплохая идея, но к ней тоже очень много вопросов", - сказал Авдеев.
Чтобы "вернуть" Марсу магнитное поле, он сослался на идею сотрудников НАСА
разместить недалеко от Красной планеты электромагнит величиной 2 Тесла. "Тогда дипольное магнитное поле может полностью заменить собственное магнитное поле Марса", - сказал ученый.