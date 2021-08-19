Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/mars-1746472133.html
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю - РИА Новости, 19.08.2021
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю
Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T22:55
2021-08-19T22:55
дмитрий рогозин
spacex
наса
роскосмос
космос - риа наука
марс
земля
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152557/89/1525578930_0:227:1041:813_1920x0_80_0_0_dc036afce672739931ebca9f28420ddd.png
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, рассказал в ходе выступления в Московском планетарии сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.Ранее произошла заочная дискуссия по вопросу терраформирования (преобразование для создания условий, как на Земле) Марса главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и главы SpaceX Илона Маска. В течение последних нескольких лет Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов. А Рогозин заявил, что призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.По словам Авдеева, предложение Маска было шуткой и оказалось вырвано из контекста."Другой известный популяризатор космоса Роберт Зубрин предложил, на мой взгляд, идею получше. Он предложил бомбить Марс астероидами типа Кентавр. Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ", - рассказал ученый.Такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами, пояснил Авдеев.По расчетам специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс.Одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров.Однако пыль, которая будет поднята взрывом, наоборот, может привести к похолоданию, уточнил ученый."Однако из всего, что предлагалось, на мой взгляд, для будущего это самая неплохая идея, но к ней тоже очень много вопросов", - сказал Авдеев.Чтобы "вернуть" Марсу магнитное поле, он сослался на идею сотрудников НАСА разместить недалеко от Красной планеты электромагнит величиной 2 Тесла. "Тогда дипольное магнитное поле может полностью заменить собственное магнитное поле Марса", - сказал ученый.
https://ria.ru/20210721/paratetis-1742014685.html
https://ria.ru/20210727/observatoriya-1743182032.html
марс
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152557/89/1525578930_0:130:1041:911_1920x0_80_0_0_e261a116b153563bdd764393a8d2399e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий рогозин, spacex, наса, роскосмос, космос - риа наука, марс, земля, илон маск
22:55 19.08.2021
 
Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю

Cотрудник Физического института Академии наук Авдеев рассказал, как превратить Марс во вторую Землю

© NASA / ESA и STScIМарс снятый телескопом "Хаббл"
Марс снятый телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© NASA / ESA и STScI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, рассказал в ходе выступления в Московском планетарии сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.
Ранее произошла заочная дискуссия по вопросу терраформирования (преобразование для создания условий, как на Земле) Марса главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и главы SpaceX Илона Маска. В течение последних нескольких лет Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов. А Рогозин заявил, что призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.
Устюртское плато на западе Центральной Азии — дно пересохшего озера Паратетис - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 08:00Наука
Катастрофа Паратетиса. Как погибло самое большое озеро в истории планеты
По словам Авдеева, предложение Маска было шуткой и оказалось вырвано из контекста.
"Другой известный популяризатор космоса Роберт Зубрин предложил, на мой взгляд, идею получше. Он предложил бомбить Марс астероидами типа Кентавр. Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ", - рассказал ученый.
Такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами, пояснил Авдеев.
По расчетам специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс.
Одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров.
Явление приливного разрушения звезды при прохождении вблизи черной дыры в представлении художника - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 22:51Наука
Черная дыра разорвала звезду в центре галактики
Однако пыль, которая будет поднята взрывом, наоборот, может привести к похолоданию, уточнил ученый.
"Однако из всего, что предлагалось, на мой взгляд, для будущего это самая неплохая идея, но к ней тоже очень много вопросов", - сказал Авдеев.
Чтобы "вернуть" Марсу магнитное поле, он сослался на идею сотрудников НАСА разместить недалеко от Красной планеты электромагнит величиной 2 Тесла. "Тогда дипольное магнитное поле может полностью заменить собственное магнитное поле Марса", - сказал ученый.
 
Дмитрий РогозинSpaceXНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМарсЗемляИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния