https://ria.ru/20210819/mars-1746472133.html

Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю

Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю - РИА Новости, 19.08.2021

Ученый рассказал, как превратить Марс во вторую Землю

Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T22:55

2021-08-19T22:55

2021-08-19T22:55

дмитрий рогозин

spacex

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илон маск

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, рассказал в ходе выступления в Московском планетарии сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.Ранее произошла заочная дискуссия по вопросу терраформирования (преобразование для создания условий, как на Земле) Марса главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и главы SpaceX Илона Маска. В течение последних нескольких лет Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов. А Рогозин заявил, что призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.По словам Авдеева, предложение Маска было шуткой и оказалось вырвано из контекста."Другой известный популяризатор космоса Роберт Зубрин предложил, на мой взгляд, идею получше. Он предложил бомбить Марс астероидами типа Кентавр. Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ", - рассказал ученый.Такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами, пояснил Авдеев.По расчетам специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс.Одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров.Однако пыль, которая будет поднята взрывом, наоборот, может привести к похолоданию, уточнил ученый."Однако из всего, что предлагалось, на мой взгляд, для будущего это самая неплохая идея, но к ней тоже очень много вопросов", - сказал Авдеев.Чтобы "вернуть" Марсу магнитное поле, он сослался на идею сотрудников НАСА разместить недалеко от Красной планеты электромагнит величиной 2 Тесла. "Тогда дипольное магнитное поле может полностью заменить собственное магнитное поле Марса", - сказал ученый.

https://ria.ru/20210721/paratetis-1742014685.html

https://ria.ru/20210727/observatoriya-1743182032.html

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дмитрий рогозин, spacex, наса, роскосмос, космос - риа наука, марс, земля, илон маск