https://ria.ru/20210819/malchishnik-1746231483.html

Названы лучшие курорты для проведения мальчишников

Названы лучшие курорты для проведения мальчишников - РИА Новости, 19.08.2021

Названы лучшие курорты для проведения мальчишников

Портал Travel Daily News составил список лучших мест в мире для проведения мальчишников — от пляжных и спокойных до ярких и экстравагантных. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:32

2021-08-19T00:32

2021-08-19T00:32

туризм

отдых

майами

барселона (город)

лас-вегас

монреаль

бангкок

новости - туризм

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Портал Travel Daily News составил список лучших мест в мире для проведения мальчишников — от пляжных и спокойных до ярких и экстравагантных.Любителям ночных клубов и частных вечеринок в отеле с красивыми девушками издание предлагает отметить конец своей холостяцкой жизни в Барселоне, Монреале, Майами или Лас-Вегасе.В первых трех мегаполисах еще можно разнообразить досуг осмотром туристических достопримечательностей, а вот в последнем придется веселиться до упаду. Лас-Вегас не зря называют "городом грехов": здесь шумные клубы, горячие вечеринки у бассейна и одни из лучших казино в мире.Тем, кто хочет и повеселиться, и отдохнуть, рекомендуют отправиться в Бангкок. К услугам гостей здесь и спа, и массажные салоны, и песчаные пляжи. И всегда можно присоединиться к местной ночной жизни.Ценителям водных развлечений издание советует отметить мальчишник на Ибице. Здесь почти всегда отличная погода, поэтому можно в любое время арендовать лодку и веселиться на воде. Среди других развлечений — глубоководная рыбалка, плавание с аквалангом.

https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html

майами

барселона (город)

лас-вегас

монреаль

бангкок

ибица

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, майами, барселона (город), лас-вегас, монреаль, бангкок, новости - туризм, ибица, стиль жизни, развлечения