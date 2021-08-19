https://ria.ru/20210819/malchishnik-1746231483.html
Названы лучшие курорты для проведения мальчишников
Названы лучшие курорты для проведения мальчишников - РИА Новости, 19.08.2021
Названы лучшие курорты для проведения мальчишников
Портал Travel Daily News составил список лучших мест в мире для проведения мальчишников — от пляжных и спокойных до ярких и экстравагантных. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:32
2021-08-19T00:32
2021-08-19T00:32
туризм
отдых
майами
барселона (город)
лас-вегас
монреаль
бангкок
новости - туризм
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Портал Travel Daily News составил список лучших мест в мире для проведения мальчишников — от пляжных и спокойных до ярких и экстравагантных.Любителям ночных клубов и частных вечеринок в отеле с красивыми девушками издание предлагает отметить конец своей холостяцкой жизни в Барселоне, Монреале, Майами или Лас-Вегасе.В первых трех мегаполисах еще можно разнообразить досуг осмотром туристических достопримечательностей, а вот в последнем придется веселиться до упаду. Лас-Вегас не зря называют "городом грехов": здесь шумные клубы, горячие вечеринки у бассейна и одни из лучших казино в мире.Тем, кто хочет и повеселиться, и отдохнуть, рекомендуют отправиться в Бангкок. К услугам гостей здесь и спа, и массажные салоны, и песчаные пляжи. И всегда можно присоединиться к местной ночной жизни.Ценителям водных развлечений издание советует отметить мальчишник на Ибице. Здесь почти всегда отличная погода, поэтому можно в любое время арендовать лодку и веселиться на воде. Среди других развлечений — глубоководная рыбалка, плавание с аквалангом.
https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html
майами
барселона (город)
лас-вегас
монреаль
бангкок
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отдых, майами, барселона (город), лас-вегас, монреаль, бангкок, новости - туризм, ибица, стиль жизни, развлечения
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Портал Travel Daily News составил
список лучших мест в мире для проведения мальчишников — от пляжных и спокойных до ярких и экстравагантных.
Любителям ночных клубов и частных вечеринок в отеле с красивыми девушками издание предлагает отметить конец своей холостяцкой жизни в Барселоне, Монреале, Майами или Лас-Вегасе.
В первых трех мегаполисах еще можно разнообразить досуг осмотром туристических достопримечательностей, а вот в последнем придется веселиться до упаду. Лас-Вегас не зря называют "городом грехов": здесь шумные клубы, горячие вечеринки у бассейна и одни из лучших казино в мире.
Тем, кто хочет и повеселиться, и отдохнуть, рекомендуют отправиться в Бангкок. К услугам гостей здесь и спа, и массажные салоны, и песчаные пляжи. И всегда можно присоединиться к местной ночной жизни.
Ценителям водных развлечений издание советует отметить мальчишник на Ибице. Здесь почти всегда отличная погода, поэтому можно в любое время арендовать лодку и веселиться на воде. Среди других развлечений — глубоководная рыбалка, плавание с аквалангом.