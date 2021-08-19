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ВЦИОМ рассказал, как крымчане оценивают воссоединение с Россией
ВЦИОМ рассказал, как крымчане оценивают воссоединение с Россией - РИА Новости, 19.08.2021
ВЦИОМ рассказал, как крымчане оценивают воссоединение с Россией
Свыше 90% крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией, отрицательно – 4%, следует из опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:34
2021-08-19T16:42
общество
украина
севастополь
республика крым
вциом
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Свыше 90% крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией, отрицательно – 4%, следует из опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ."Воссоединение Крыма с Российской Федерацией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных", - говорится в исследовании.Отмечается, что если бы референдум о присоединении Крыма к РФ состоялся сейчас, 88% жителей полуострова поддержали бы вхождение полуострова в состав России.Оценивая состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе РФ, 89% жителей полуострова убеждены, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью России, 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается, следует из данных опроса.При этом 70% крымчан отметили, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей. "16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно", - говорится в исследовании.Подчеркивается, что положением дел в Крыму довольны 75% жителей, недовольны – 21%.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11-12 августа. В опросе приняли участие 1600 жителей Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210709/putin-1740567395.html
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украина
севастополь
республика крым
россия
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общество, украина, севастополь, республика крым, вциом, здоровье - общество, россия
16:34 19.08.2021 (обновлено: 16:42 19.08.2021)
 
ВЦИОМ рассказал, как крымчане оценивают воссоединение с Россией

ВЦИОМ: 93% крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Свыше 90% крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией, отрицательно – 4%, следует из опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.
"Воссоединение Крыма с Российской Федерацией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных", - говорится в исследовании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 11:15
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Отмечается, что если бы референдум о присоединении Крыма к РФ состоялся сейчас, 88% жителей полуострова поддержали бы вхождение полуострова в состав России.
Оценивая состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе РФ, 89% жителей полуострова убеждены, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью России, 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается, следует из данных опроса.
При этом 70% крымчан отметили, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей. "16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно", - говорится в исследовании.
Подчеркивается, что положением дел в Крыму довольны 75% жителей, недовольны – 21%.
Посетительница в банке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 08:00
Вернуть привычный доход. Россияне нашли новые способы заработка
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11-12 августа. В опросе приняли участие 1600 жителей Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
ОбществоУкраинаСевастопольРеспублика КрымВЦИОМЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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