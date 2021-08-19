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В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой
В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой - РИА Новости, 19.08.2021
В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой слова президента Украины Владимира... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:32
2021-08-19T13:32
в мире
украина
владимир зеленский
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крымчане "с радостью" примут приход украинской власти.Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что "с Украиной в Крым вернется жизнь"."Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, крымчане в 2014 году сделали осознанный выбор на демократическом референдуме."На сегодня никто из крымчан ни разу не усомнился, что выбор был сделан правильно. На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела", - сказал Гемпель.По его словам, Зеленский может лично посетить полуостров и посмотреть, как живут крымчане. "Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность", - сказал Гемпель.
https://ria.ru/20210818/krym-1746155871.html
https://ria.ru/20210817/ukraina-1746085862.html
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в мире, украина, владимир зеленский, юрий гемпель
13:32 19.08.2021
 
В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой

Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крымчане "с радостью" примут приход украинской власти.
Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что "с Украиной в Крым вернется жизнь".
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"Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, крымчане в 2014 году сделали осознанный выбор на демократическом референдуме.
"На сегодня никто из крымчан ни разу не усомнился, что выбор был сделан правильно. На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела", - сказал Гемпель.
По его словам, Зеленский может лично посетить полуостров и посмотреть, как живут крымчане. "Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность", - сказал Гемпель.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮрий Гемпель
 
 
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