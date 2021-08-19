https://ria.ru/20210819/krym-1746348294.html

В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой

В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой - РИА Новости, 19.08.2021

В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой слова президента Украины Владимира... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:32

2021-08-19T13:32

2021-08-19T13:32

в мире

украина

владимир зеленский

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крымчане "с радостью" примут приход украинской власти.Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что "с Украиной в Крым вернется жизнь"."Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, крымчане в 2014 году сделали осознанный выбор на демократическом референдуме."На сегодня никто из крымчан ни разу не усомнился, что выбор был сделан правильно. На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела", - сказал Гемпель.По его словам, Зеленский может лично посетить полуостров и посмотреть, как живут крымчане. "Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность", - сказал Гемпель.

https://ria.ru/20210818/krym-1746155871.html

https://ria.ru/20210817/ukraina-1746085862.html

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в мире, украина, владимир зеленский, юрий гемпель