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В Крыму предложили на "Крымской платформе" признать полуостров российским
В Крыму предложили на "Крымской платформе" признать полуостров российским - РИА Новости, 19.08.2021
В Крыму предложили на "Крымской платформе" признать полуостров российским
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил участникам предстоящего саммита "Крымская платформа" принять... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:42
2021-08-19T11:42
общество
украина
республика крым
эйваз умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил участникам предстоящего саммита "Крымская платформа" принять правильное решение по Крыму, признав его российский статус.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите примут участие представители 44 стран и международных организаций, среди них будут 14 глав государств, правительств, а также президент Европейского союза Шарль Мишель."Несмотря на все противоречия, даже если эта платформа состоится, самым правильным решением будет коллективное признание Крыма российским. Это снимет международную напряженность и в без того напряженном мире. А союзникам США... следует оглянуться на Афганистан и сделать выводы, куда и с кем они идут", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, в преддверии проведения "Крымской платформы" украинские политики все чаще делают противоречивые заявления. "Они грозно надувают щеки и самым лживым образом пытаются использовать крымско-татарский фактор. Спекулируя данной темой, каждый выскочка пытается использовать это в своих интересах, неся порой полную чушь или откровенную ложь", - сказал Умеров.По его мнению, Украина пытается собрать мизерную часть международного сообщества под кураторством США, чтобы в первую очередь отвлечь своих граждан от внутренних социальных и экономических проблем.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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общество, украина, республика крым, эйваз умеров
11:42 19.08.2021
 
В Крыму предложили на "Крымской платформе" признать полуостров российским

Крымские татары предложили на саммите "Крымская платформа" признать полуостров российским

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил участникам предстоящего саммита "Крымская платформа" принять правильное решение по Крыму, признав его российский статус.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите примут участие представители 44 стран и международных организаций, среди них будут 14 глав государств, правительств, а также президент Европейского союза Шарль Мишель.
"Несмотря на все противоречия, даже если эта платформа состоится, самым правильным решением будет коллективное признание Крыма российским. Это снимет международную напряженность и в без того напряженном мире. А союзникам США... следует оглянуться на Афганистан и сделать выводы, куда и с кем они идут", - сказал РИА Новости Умеров.
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По его словам, в преддверии проведения "Крымской платформы" украинские политики все чаще делают противоречивые заявления. "Они грозно надувают щеки и самым лживым образом пытаются использовать крымско-татарский фактор. Спекулируя данной темой, каждый выскочка пытается использовать это в своих интересах, неся порой полную чушь или откровенную ложь", - сказал Умеров.
По его мнению, Украина пытается собрать мизерную часть международного сообщества под кураторством США, чтобы в первую очередь отвлечь своих граждан от внутренних социальных и экономических проблем.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В Крыму предложили альтернативу саммиту "Крымская платформа"
 
ОбществоУкраинаРеспублика КрымЭйваз Умеров
 
 
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