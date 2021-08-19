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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/krizis-1746362007.html
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис - РИА Новости, 19.08.2021
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис
Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:44
2021-08-19T14:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, заявил президент США Джо Байден."Они проходят через экзистенциальный кризис", - заявил Байден в интервью ABC.Президент США не считает, что талибы изменились с 2001 года, когда США вошли в Афганистан. Суть кризиса движения в данный момент, как считает Байден, в том, чтобы решить, "нужно ли им, чтобы их признало международное сообщество". "Я не уверен, что им нужно", - сказал Байден.По его словам, вывод войск США из Афганистана был бы несколько беспорядочным, независимо от времени принятия соответствующего решения.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия
14:44 19.08.2021 (обновлено: 14:49 19.08.2021)
 
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис

Президент США Байден: движение "Талибан"* проходит через экзистенциальный кризис

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, заявил президент США Джо Байден.
"Они проходят через экзистенциальный кризис", - заявил Байден в интервью ABC.
Президент США не считает, что талибы изменились с 2001 года, когда США вошли в Афганистан. Суть кризиса движения в данный момент, как считает Байден, в том, чтобы решить, "нужно ли им, чтобы их признало международное сообщество". "Я не уверен, что им нужно", - сказал Байден.
По его словам, вывод войск США из Афганистана был бы несколько беспорядочным, независимо от времени принятия соответствующего решения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденРоссия
 
 
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