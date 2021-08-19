https://ria.ru/20210819/krizis-1746362007.html
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис - РИА Новости, 19.08.2021
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис
Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:44
2021-08-19T14:44
2021-08-19T14:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, заявил президент США Джо Байден."Они проходят через экзистенциальный кризис", - заявил Байден в интервью ABC.Президент США не считает, что талибы изменились с 2001 года, когда США вошли в Афганистан. Суть кризиса движения в данный момент, как считает Байден, в том, чтобы решить, "нужно ли им, чтобы их признало международное сообщество". "Я не уверен, что им нужно", - сказал Байден.По его словам, вывод войск США из Афганистана был бы несколько беспорядочным, независимо от времени принятия соответствующего решения.* Террористическая организация, запрещенная в России
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_9af4d5d538ba880ecc9fe41e1dcfafb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия
14:44 19.08.2021 (обновлено: 14:49 19.08.2021)
Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис
Президент США Байден: движение "Талибан"* проходит через экзистенциальный кризис