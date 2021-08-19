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Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис

Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис - РИА Новости, 19.08.2021

Байден диагностировал у "Талибана"* экзистенциальный кризис

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:44

2021-08-19T14:44

2021-08-19T14:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, заявил президент США Джо Байден."Они проходят через экзистенциальный кризис", - заявил Байден в интервью ABC.Президент США не считает, что талибы изменились с 2001 года, когда США вошли в Афганистан. Суть кризиса движения в данный момент, как считает Байден, в том, чтобы решить, "нужно ли им, чтобы их признало международное сообщество". "Я не уверен, что им нужно", - сказал Байден.По его словам, вывод войск США из Афганистана был бы несколько беспорядочным, независимо от времени принятия соответствующего решения.* Террористическая организация, запрещенная в России

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия