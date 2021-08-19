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Кот спас хозяйку, упавшую в 20-метровый овраг

Кот спас хозяйку, упавшую в 20-метровый овраг - РИА Новости, 19.08.2021

Кот спас хозяйку, упавшую в 20-метровый овраг

В британском городе Бодмин кот спас 83-летнюю женщину, упавшую в 20-метровый овраг. Об этом пишет Daily Mirror. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:14

2021-08-19T17:14

2021-08-19T17:14

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В британском городе Бодмин кот спас 83-летнюю женщину, упавшую в 20-метровый овраг. Об этом пишет Daily Mirror.Домашний питомец по кличке Пайран привлек внимание команды, занимавшейся поиском его хозяйки. Он громко мяукал, сидя на краю обрыва.Отмечается, что спасателям осложнили работу неровная местность и крутой овраг. В итоге женщину удалось доставить в больницу в стабильном состоянии.Полиция поблагодарила кота в посте в социальной сети Facebook, назвав его героем.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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