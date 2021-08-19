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В Приморье краснокнижного лесного кота выпустили в лес после реабилитации

В Приморье краснокнижного лесного кота выпустили в лес после реабилитации - РИА Новости, 19.08.2021

В Приморье краснокнижного лесного кота выпустили в лес после реабилитации

Редкого дальневосточного лесного кота, который угодил в капкан в курятнике после неудачной охоты на кур, выпустили в природу после реабилитации в Приморье,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:53

2021-08-19T16:53

2021-08-19T17:20

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Редкого дальневосточного лесного кота, который угодил в капкан в курятнике после неудачной охоты на кур, выпустили в природу после реабилитации в Приморье, сообщает МРОО "Центр "Тигр".Ранее сообщалось, что специалисты центра выхаживают дальневосточного лесного кота, который попал в капкан в курятнике. Очередная охота на кур завершилась не в пользу хищника, и он оказался в МРОО "Центр "Тигр", где прошел курс реабилитации. Зверь ел с аппетитом, но был "крайне недоволен сложившейся ситуацией", выражая свое настроение "грозным" шипением. Ветеринары обследовали кота после реабилитации и установили, что хищник здоров, кости капканом не повреждены."Прощай, милый кот. Беги навстречу свободе. Доброй охоты. Мы благодарим всех, кто оказывал нам финансовую и информационную поддержку. Благодаря вашей помощи мы можем продолжать нашу работу по спасению животных", — сообщил центр на своей странице в Instagram.Пост в соцсети сопроводили фото и видео выпуска. На фотографии видно, как дальневосточный лесной кот жаждал вернуться в лес, куда устремил свой взгляд, вцепившись лапами в прутья клетки. Выпуск занял несколько секунд: едва открылась дверца, краснокнижный хищник, распушив хвост, в три прыжка достиг зарослей и скрылся в лесу.Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год популяция животного не превышает нескольких тысяч особей.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию порядка десяти тигров и африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес.

https://ria.ru/20210810/ovtsebyk-1745135258.html

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Редкого лесного кота выпускают в лес после реабилитации Редкого дальневосточного лесного кота, который угодил в капкан в курятнике после неудачной охоты на кур, выпустили в природу после реабилитации в Приморье. 2021-08-19T16:53 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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