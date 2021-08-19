https://ria.ru/20210819/kosmos-1746353050.html
Космонавт пожаловался на скрипящие петли в новом модуле МКС
Космонавт пожаловался на скрипящие петли в новом модуле МКС - РИА Новости, 19.08.2021
Космонавт пожаловался на скрипящие петли в новом модуле МКС
Петли каюты экипажа нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" скрипят и заглушают практически все остальные звуки на Международной... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:00
2021-08-19T14:00
2021-08-19T14:00
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наса
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Петли каюты экипажа нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" скрипят и заглушают практически все остальные звуки на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Не могли бы вы попросить кого-то, у кого есть, смазать петли в каюте экипажа МЛМ? Потому что они скрипят так громко, что заглушают практически весь остальной шум на станции", - сказал один из российских космонавтов наземному специалисту.До этого российский космонавт Олег Новицкий сообщил, что на входе в каюту модуля торчат металлические конструкции, к которым раньше, как предположил космонавт, было что-то закреплено для уменьшения вибраций при полете и стыковке. Сейчас эти конструкции, по словам Новицкого, мешают передвижению в модуле и, по-видимому, не выполняют никакой функции. Он поинтересовался, можно ли эти конструкции снять.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210813/nasa-1745705656.html
https://ria.ru/20210804/bolt-1744288064.html
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байконур (город), наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, протон-м, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
Космонавт пожаловался на скрипящие петли в новом модуле МКС
Один из российских космонавтов пожаловался на скрипящие петли каюты экипажа в новом модуле МКС