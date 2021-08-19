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Распространение коронавируса
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Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.08.2021
Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Число новых заражений COVID-19 за сутки в Японии, где менее чем через неделю начнутся Паралимпийские игры, достигло нового антирекорда: в четверг коронавирус... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:12
2021-08-19T14:12
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Число новых заражений COVID-19 за сутки в Японии, где менее чем через неделю начнутся Паралимпийские игры, достигло нового антирекорда: в четверг коронавирус подтвержден у более чем 25 тысяч человек, передает телеканал NHK.В частности, в Токио выявлено 5 534 случая заражения, что стало вторым по величине показателем за всю пандемию. В Осаке число новых заражений вновь обновило антирекорд и составило 2 443. Всего рекордно высокий уровень заражений за сутки зафиксирован в 22 префектурах из 47.Общее число новых заражений в четверг по стране составило 25 156 человек, за сутки скончались 26 человек. Всего с начала эпидемии в Японии выявлен 1 232 461 случай коронавируса, скончались 15 555 человек. Еще 1765 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.Во вторник премьер-министр Японии объявил о расширении зоны и периода действия режима ЧС по коронавирусу. В настоящее время режим ЧС действует префектурах Токио, Окинава, Сайтама, Тиба, Канагава и Осака. Срок его действия изначально истекал 31 августа, теперь он будет продлен до 12 сентября. Кроме того, с 20 августа будет введен режим ЧС в префектурах Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго, Фукуока, где сейчас действует более мягкий режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.В период с 20 августа по 12 сентября будет также введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом в префектурах Мияги, Яманаси, Тояма, Гифу, Миэ, Окаяма, Хиросима, Кагава, Эхимэ и Кагосима.Эксперты называют критической ситуацию в системе здравоохранения в Токио и в ряде других крупных городов. На Окинаве фонд больничных коек, предназначенных для тяжелых случаев течения болезни, на этой неделе оказался полностью занятым.
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в мире, япония, коронавирус covid-19
14:12 19.08.2021
 
Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Число новых заболевших COVID-19 за сутки в Японии превысило 25 тысяч человек

© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио
Мужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Число новых заражений COVID-19 за сутки в Японии, где менее чем через неделю начнутся Паралимпийские игры, достигло нового антирекорда: в четверг коронавирус подтвержден у более чем 25 тысяч человек, передает телеканал NHK.
В частности, в Токио выявлено 5 534 случая заражения, что стало вторым по величине показателем за всю пандемию. В Осаке число новых заражений вновь обновило антирекорд и составило 2 443. Всего рекордно высокий уровень заражений за сутки зафиксирован в 22 префектурах из 47.
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Общее число новых заражений в четверг по стране составило 25 156 человек, за сутки скончались 26 человек. Всего с начала эпидемии в Японии выявлен 1 232 461 случай коронавируса, скончались 15 555 человек. Еще 1765 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Во вторник премьер-министр Японии объявил о расширении зоны и периода действия режима ЧС по коронавирусу. В настоящее время режим ЧС действует префектурах Токио, Окинава, Сайтама, Тиба, Канагава и Осака. Срок его действия изначально истекал 31 августа, теперь он будет продлен до 12 сентября. Кроме того, с 20 августа будет введен режим ЧС в префектурах Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго, Фукуока, где сейчас действует более мягкий режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.
В период с 20 августа по 12 сентября будет также введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом в префектурах Мияги, Яманаси, Тояма, Гифу, Миэ, Окаяма, Хиросима, Кагава, Эхимэ и Кагосима.
Эксперты называют критической ситуацию в системе здравоохранения в Токио и в ряде других крупных городов. На Окинаве фонд больничных коек, предназначенных для тяжелых случаев течения болезни, на этой неделе оказался полностью занятым.
 
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