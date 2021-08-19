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Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.08.2021

Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Число новых заражений COVID-19 за сутки в Японии, где менее чем через неделю начнутся Паралимпийские игры, достигло нового антирекорда: в четверг коронавирус... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:12

2021-08-19T14:12

2021-08-19T14:12

распространение коронавируса

в мире

япония

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Число новых заражений COVID-19 за сутки в Японии, где менее чем через неделю начнутся Паралимпийские игры, достигло нового антирекорда: в четверг коронавирус подтвержден у более чем 25 тысяч человек, передает телеканал NHK.В частности, в Токио выявлено 5 534 случая заражения, что стало вторым по величине показателем за всю пандемию. В Осаке число новых заражений вновь обновило антирекорд и составило 2 443. Всего рекордно высокий уровень заражений за сутки зафиксирован в 22 префектурах из 47.Общее число новых заражений в четверг по стране составило 25 156 человек, за сутки скончались 26 человек. Всего с начала эпидемии в Японии выявлен 1 232 461 случай коронавируса, скончались 15 555 человек. Еще 1765 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.Во вторник премьер-министр Японии объявил о расширении зоны и периода действия режима ЧС по коронавирусу. В настоящее время режим ЧС действует префектурах Токио, Окинава, Сайтама, Тиба, Канагава и Осака. Срок его действия изначально истекал 31 августа, теперь он будет продлен до 12 сентября. Кроме того, с 20 августа будет введен режим ЧС в префектурах Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго, Фукуока, где сейчас действует более мягкий режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.В период с 20 августа по 12 сентября будет также введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом в префектурах Мияги, Яманаси, Тояма, Гифу, Миэ, Окаяма, Хиросима, Кагава, Эхимэ и Кагосима.Эксперты называют критической ситуацию в системе здравоохранения в Токио и в ряде других крупных городов. На Окинаве фонд больничных коек, предназначенных для тяжелых случаев течения болезни, на этой неделе оказался полностью занятым.

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, япония, коронавирус covid-19