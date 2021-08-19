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В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021
В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 24 017 человек после COVID-19, за все время - 5 963 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:48
2021-08-19T11:48
2021-08-19T11:48
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 017 человек после COVID-19, за все время - 5 963 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 017 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 963 054", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 5355, Москве - 2805, Подмосковье - 1679.
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В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19, за все время — 5 963 054