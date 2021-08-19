https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746329807.html

В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021

В России за сутки выписали 24 017 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 24 017 человек после COVID-19, за все время - 5 963 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:48

2021-08-19T11:48

2021-08-19T11:48

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 017 человек после COVID-19, за все время - 5 963 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 017 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 963 054", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 5355, Москве - 2805, Подмосковье - 1679.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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