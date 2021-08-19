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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746329423.html
В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2142, Санкт-Петербурге - 1563, Подмосковье - 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:47
2021-08-19T11:47
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2142, Санкт-Петербурге - 1563, Подмосковье - 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2142, 2. Санкт-Петербург 1563, 3. Московская область 949", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 27, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:47 19.08.2021
 
В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2142, Санкт-Петербурге - 1563, Подмосковье - 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 2142, 2. Санкт-Петербург 1563, 3. Московская область 949", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 27, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.
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Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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