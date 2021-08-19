https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746329423.html

В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021

В Москве выявили 2142 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2142, Санкт-Петербурге - 1563, Подмосковье - 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:47

2021-08-19T11:47

2021-08-19T11:47

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2142, Санкт-Петербурге - 1563, Подмосковье - 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2142, 2. Санкт-Петербург 1563, 3. Московская область 949", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 27, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.

https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746182421.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии