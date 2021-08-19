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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746328960.html
В России выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.08.2021
В России выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 21 058 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:46
2021-08-19T12:38
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 21 058 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 20 914 заразившихся. Темп прироста вырос за сутки на 0,01 процента — до 0,32. Умер 791 человек, днем ранее — 799. Выписались после лечения 24 017 пациентов. У 8,9 процента заразившихся (1863 человека) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2142 (накануне было 1636), Санкт-Петербурге — 1563, Подмосковье — 949, Свердловской области — 511, Нижегородской — 501, Ростовской — 488, Пермском крае — 475, Воронежской области — 461, Красноярском крае — 453, Самарской области — 445.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 684 531 человек, из них 173 700 умерли, 5 963 054 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 208,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 209,3 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:46 19.08.2021 (обновлено: 12:38 19.08.2021)
 
В России выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 21 058 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 20 914 заразившихся. Темп прироста вырос за сутки на 0,01 процента — до 0,32. Умер 791 человек, днем ранее — 799. Выписались после лечения 24 017 пациентов. У 8,9 процента заразившихся (1863 человека) не наблюдается симптомов.
Ногти - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 19:58Распространение коронавируса
Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2142 (накануне было 1636), Санкт-Петербурге — 1563, Подмосковье — 949, Свердловской области — 511, Нижегородской — 501, Ростовской — 488, Пермском крае — 475, Воронежской области — 461, Красноярском крае — 453, Самарской области — 445.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.
Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 684 531 человек, из них 173 700 умерли, 5 963 054 пациента вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 208,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 209,3 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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