Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746295773.html
Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно
Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно - РИА Новости, 19.08.2021
Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно
Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:13
2021-08-19T03:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что до настоящего момента не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер, эти аспекты еще предстоит изучать.Ранее Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил также эпидемиолог.Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
03:13 19.08.2021 (обновлено: 03:27 19.08.2021)
 
Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно

Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Полная элиминация вируса вряд ли возможна", - сказал он.
Горелов отметил, что до настоящего момента не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер, эти аспекты еще предстоит изучать.
Ранее Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил также эпидемиолог.
Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Горелов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния