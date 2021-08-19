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Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно
Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно - РИА Новости, 19.08.2021
Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно
Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:13
2021-08-19T03:13
2021-08-19T03:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что до настоящего момента не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер, эти аспекты еще предстоит изучать.Ранее Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил также эпидемиолог.Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
03:13 19.08.2021 (обновлено: 03:27 19.08.2021)
Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно
Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Полное прекращение циркуляции коронавируса
маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
, член-корреспондент РАН Александр Горелов
.
"Полная элиминация вируса вряд ли возможна", - сказал он.
Горелов отметил, что до настоящего момента не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер, эти аспекты еще предстоит изучать.
Ранее Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил также эпидемиолог.
Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.