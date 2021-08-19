https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746295773.html

Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно

Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно - РИА Новости, 19.08.2021

Инфекционист: полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно

Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T03:13

2021-08-19T03:13

2021-08-19T03:27

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что до настоящего момента не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер, эти аспекты еще предстоит изучать.Ранее Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил также эпидемиолог.Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов