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Шоубиз
https://ria.ru/20210819/koroleva-1746431531.html
В Калининграде дали совет певице Королевой, которая залезла на скульптуру
В Калининграде дали совет певице Королевой, которая залезла на скульптуру - РИА Новости, 19.08.2021
В Калининграде дали совет певице Королевой, которая залезла на скульптуру
Калининградские власти не одобрили поступок певицы Наташи Королевой, которая залезла на постамент скульптуры "Борющиеся зубры" начала XX века. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:58
2021-08-19T18:03
шоубиз
общество
калининград
наташа королева (наталия порывай)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Калининградские власти не одобрили поступок певицы Наташи Королевой, которая залезла на постамент скульптуры "Борющиеся зубры" начала XX века.Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео о том, как она при помощи нескольких молодых людей забирается на постамент скульптурной композиции "Борющиеся зубры" в Калининграде, при этом отмечает, что это уже традиция."Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия все же лучше издалека, и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру", - сказал РИА Новости глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.При этом, в региональной службе по охране памятников отметили, что законодательство не запрещает становиться на постаменты, если объект культурного наследия не подвергается акту вандализма.По данным краеведческого портала prussia39.ru, бронзовая скульптурная композиция "Борющиеся зубры" была создана немецким скульптором Августом Гаулем в 1911 году, установлена в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1912 году. Скульптура представляет собой сошедшихся в схватке зубров в натуральную величину. В ходе боевых действий Второй мировой войны скульптуры не пострадали. Постановлением правительства Калининградской области композиция получила статус объекта культурного наследия регионального значения.
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общество, калининград, наташа королева (наталия порывай), россия
17:58 19.08.2021 (обновлено: 18:03 19.08.2021)
 
В Калининграде дали совет певице Королевой, которая залезла на скульптуру

Власти Калининграда не одобрили поступок певицы Королевой, которая залезла на скульптуру

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Калининградские власти не одобрили поступок певицы Наташи Королевой, которая залезла на постамент скульптуры "Борющиеся зубры" начала XX века.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео о том, как она при помощи нескольких молодых людей забирается на постамент скульптурной композиции "Борющиеся зубры" в Калининграде, при этом отмечает, что это уже традиция.
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"Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия все же лучше издалека, и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру", - сказал РИА Новости глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
При этом, в региональной службе по охране памятников отметили, что законодательство не запрещает становиться на постаменты, если объект культурного наследия не подвергается акту вандализма.
По данным краеведческого портала prussia39.ru, бронзовая скульптурная композиция "Борющиеся зубры" была создана немецким скульптором Августом Гаулем в 1911 году, установлена в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1912 году. Скульптура представляет собой сошедшихся в схватке зубров в натуральную величину. В ходе боевых действий Второй мировой войны скульптуры не пострадали. Постановлением правительства Калининградской области композиция получила статус объекта культурного наследия регионального значения.
 
ШоубизОбществоКалининградНаташа Королева (Наталия Порывай)Россия
 
 
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