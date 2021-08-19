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Комика Мирзализаде освободили после ареста из-за шутки о русских
Комика Мирзализаде освободили после ареста из-за шутки о русских - РИА Новости, 19.08.2021
Комика Мирзализаде освободили после ареста из-за шутки о русских
Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток, проведенных в спецприемнике за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:27
2021-08-19T14:27
2021-08-19T14:30
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток, проведенных в спецприемнике за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Бадамшин."Идрак освободился", - рассказал собеседник агентства.Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
https://ria.ru/20210811/zhirinovskiy-1745316269.html
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общество, россия, москва
14:27 19.08.2021 (обновлено: 14:30 19.08.2021)
Комика Мирзализаде освободили после ареста из-за шутки о русских
Адвокат Бадамшин: стендап-комика Мирзализаде освободили после 10 суток ареста из-за шутки о русских
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток, проведенных в спецприемнике за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Бадамшин
.
"Идрак освободился", - рассказал собеседник агентства.
Таганский суд Москвы
9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.
На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".