https://ria.ru/20210819/kolbasa-1746325603.html

Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы

Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы - РИА Новости, 19.08.2021

Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы

Качество основных продуктов питания в РФ после начала пандемии снизилось, считают 39% россиян, а больше всего претензий - к колбасе, молоку и сыру, говорится в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:35

2021-08-19T11:35

2021-08-19T11:35

общество

роскачество

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Качество основных продуктов питания в РФ после начала пандемии снизилось, считают 39% россиян, а больше всего претензий - к колбасе, молоку и сыру, говорится в сообщении Роскачества.Центр изучения потребительского поведения организации собеседовал 1028 человек из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. "Так, 39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось", - говорится в сообщении.Больше всего качество продуктов снизилось в категории "колбасные изделия и деликатесы" – ухудшение отметили 72% опрошенных. Кроме того, ниже стало качество молочных продуктов - так считают 59% респондентов, сыров (55%), мяса (41%), рыбы (29%), а также свежих овощей (38%) и фруктов (33%),Более низкое качество кондитерских изделий и сладостей отметили 37% участников опроса, хлебобулочные изделия перестали нравиться 36%. Мнение об ухудшении качества алкоголя высказали 20% опрошенных, а к безалкогольным напиткам, в частности - воде, претензии были у 14%.

https://rsport.ria.ru/20210330/kolbasa-1603377576.html

россия

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общество, роскачество, россия