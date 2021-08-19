https://ria.ru/20210819/kolbasa-1746325603.html
Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы
Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы - РИА Новости, 19.08.2021
Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы
Качество основных продуктов питания в РФ после начала пандемии снизилось, считают 39% россиян, а больше всего претензий - к колбасе, молоку и сыру, говорится в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:35
2021-08-19T11:35
2021-08-19T11:35
общество
роскачество
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Качество основных продуктов питания в РФ после начала пандемии снизилось, считают 39% россиян, а больше всего претензий - к колбасе, молоку и сыру, говорится в сообщении Роскачества.Центр изучения потребительского поведения организации собеседовал 1028 человек из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. "Так, 39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось", - говорится в сообщении.Больше всего качество продуктов снизилось в категории "колбасные изделия и деликатесы" – ухудшение отметили 72% опрошенных. Кроме того, ниже стало качество молочных продуктов - так считают 59% респондентов, сыров (55%), мяса (41%), рыбы (29%), а также свежих овощей (38%) и фруктов (33%),Более низкое качество кондитерских изделий и сладостей отметили 37% участников опроса, хлебобулочные изделия перестали нравиться 36%. Мнение об ухудшении качества алкоголя высказали 20% опрошенных, а к безалкогольным напиткам, в частности - воде, претензии были у 14%.
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общество, роскачество, россия
Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы
Роскачество: 72% опрошенных россиян отметили ухудшение качества колбасных изделий
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Качество основных продуктов питания в РФ
после начала пандемии снизилось, считают 39% россиян, а больше всего претензий - к колбасе, молоку и сыру, говорится в сообщении Роскачества
.
Центр изучения потребительского поведения организации собеседовал 1028 человек из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. "Так, 39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось", - говорится в сообщении.
Больше всего качество продуктов снизилось в категории "колбасные изделия и деликатесы" – ухудшение отметили 72% опрошенных. Кроме того, ниже стало качество молочных продуктов - так считают 59% респондентов, сыров (55%), мяса (41%), рыбы (29%), а также свежих овощей (38%) и фруктов (33%),
Более низкое качество кондитерских изделий и сладостей отметили 37% участников опроса, хлебобулочные изделия перестали нравиться 36%. Мнение об ухудшении качества алкоголя высказали 20% опрошенных, а к безалкогольным напиткам, в частности - воде, претензии были у 14%.