11:11 19.08.2021 (обновлено: 11:46 19.08.2021)
Прилепин предложил левым силам создать коалицию
Сопредседатель СРЗП Прилепин предложил лево-патриотическим силам подписать декларацию о коалиции
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с предложением подписать декларацию для создания общей политической коалиции, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы, представители левых общественно-политических сил современной России, убеждены, что только мощная левая коалиция сегодня способна остановить сползание страны в оголтелый капитализм и вновь начать строительство солидарного общества", — утверждается в документе.
По мнению Прилепина, для преодоления "последствий ельцинизма и горбачевщины" нужна единая платформа политических сил, которые видят будущее страны социалистическим.
"Для этого мы должны объединяться… Мы видим, мы чувствуем: расхождения между нами не принципиальны. Особенно в том, что мы желаем воплотить в экономике и в обществе", — добавил он.
Политик подчеркнул, что инструментом для быстрого достижения этой цели может стать создание левой политической коалиции и получение большинства в органах власти.
"Мы призываем всех, для кого слова о родине, свободе и справедливости не пустой звук, присоединяться к нам. Предлагаем подписать политическую декларацию левопатриотических сил 23 августа в историческом месте, в зале гостиницы "Метрополь", — заключил Прилепин.
В июле Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Коммунисты назвали это "пиаром на фоне низкого рейтинга".
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.