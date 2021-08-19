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Прилепин предложил левым силам создать коалицию
Прилепин предложил левым силам создать коалицию - РИА Новости, 19.08.2021
Прилепин предложил левым силам создать коалицию
Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:11
2021-08-19T11:46
политика
захар прилепин
кпрф
выборы в государственную думу
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с предложением подписать декларацию для создания общей политической коалиции, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.По мнению Прилепина, для преодоления "последствий ельцинизма и горбачевщины" нужна единая платформа политических сил, которые видят будущее страны социалистическим."Для этого мы должны объединяться… Мы видим, мы чувствуем: расхождения между нами не принципиальны. Особенно в том, что мы желаем воплотить в экономике и в обществе", — добавил он.Политик подчеркнул, что инструментом для быстрого достижения этой цели может стать создание левой политической коалиции и получение большинства в органах власти."Мы призываем всех, для кого слова о родине, свободе и справедливости не пустой звук, присоединяться к нам. Предлагаем подписать политическую декларацию левопатриотических сил 23 августа в историческом месте, в зале гостиницы "Метрополь", — заключил Прилепин.В июле Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Коммунисты назвали это "пиаром на фоне низкого рейтинга".Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210721/prilepin-1742199331.html
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политика, захар прилепин, кпрф, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"
11:11 19.08.2021 (обновлено: 11:46 19.08.2021)
 
Прилепин предложил левым силам создать коалицию

Сопредседатель СРЗП Прилепин предложил лево-патриотическим силам подписать декларацию о коалиции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Захар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с предложением подписать декларацию для создания общей политической коалиции, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.

"Мы, представители левых общественно-политических сил современной России, убеждены, что только мощная левая коалиция сегодня способна остановить сползание страны в оголтелый капитализм и вновь начать строительство солидарного общества", — утверждается в документе.

По мнению Прилепина, для преодоления "последствий ельцинизма и горбачевщины" нужна единая платформа политических сил, которые видят будущее страны социалистическим.
"Для этого мы должны объединяться… Мы видим, мы чувствуем: расхождения между нами не принципиальны. Особенно в том, что мы желаем воплотить в экономике и в обществе", — добавил он.
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"Мы призываем всех, для кого слова о родине, свободе и справедливости не пустой звук, присоединяться к нам. Предлагаем подписать политическую декларацию левопатриотических сил 23 августа в историческом месте, в зале гостиницы "Метрополь", — заключил Прилепин.
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Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаЗахар ПрилепинКПРФВыборы в Государственную думуПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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