https://ria.ru/20210819/koalitsiya-1746321730.html

Прилепин предложил левым силам создать коалицию

Прилепин предложил левым силам создать коалицию - РИА Новости, 19.08.2021

Прилепин предложил левым силам создать коалицию

Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:11

2021-08-19T11:11

2021-08-19T11:46

политика

захар прилепин

кпрф

выборы в государственную думу

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Палата депутатов "Справедливой России — За правду" под лидерством сопредседателя партии Захара Прилепина обратилась ко всем левопатриотическим силам с предложением подписать декларацию для создания общей политической коалиции, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.По мнению Прилепина, для преодоления "последствий ельцинизма и горбачевщины" нужна единая платформа политических сил, которые видят будущее страны социалистическим."Для этого мы должны объединяться… Мы видим, мы чувствуем: расхождения между нами не принципиальны. Особенно в том, что мы желаем воплотить в экономике и в обществе", — добавил он.Политик подчеркнул, что инструментом для быстрого достижения этой цели может стать создание левой политической коалиции и получение большинства в органах власти."Мы призываем всех, для кого слова о родине, свободе и справедливости не пустой звук, присоединяться к нам. Предлагаем подписать политическую декларацию левопатриотических сил 23 августа в историческом месте, в зале гостиницы "Метрополь", — заключил Прилепин.В июле Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Коммунисты назвали это "пиаром на фоне низкого рейтинга".Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210721/prilepin-1742199331.html

https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738423234.html

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политика, захар прилепин, кпрф, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"