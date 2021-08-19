Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210819/khunchun-1746315649.html
Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300%
Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300% - РИА Новости, 19.08.2021
Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300%
Объём импорта и экспорта грузов через железнодорожный переход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) в этом году превысил 2 миллиона тонн,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:36
2021-08-19T10:36
россия-китай: главное
россия
хуньчунь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg
МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Объём импорта и экспорта грузов через железнодорожный переход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) в этом году превысил 2 миллиона тонн, увеличившись на 300% в годовом выражении, свидетельствуют данные пограничного контрольно-пропускного пункта Хуньчунь.Город Хуньчунь, расположенный на самом востоке провинции Цзилинь, граничит с Россией и КНДР.Благодаря грузовым поездам, курсирующим по маршруту международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, и железной дороге, связывающей Китай и Россию, объём грузовых перевозок через железнодорожный переход Хуньчунь в этом году значительно вырос. Поставки, в основном, включают такие товары, как автомобильные стёкла, шины, подшипники и предметы первой необходимости.
https://ria.ru/20210817/trafik-1746039703.html
россия
хуньчунь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e47aec5ff0b7887286e77972f8320b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хуньчунь
10:36 19.08.2021
 

Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300%

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Объём импорта и экспорта грузов через железнодорожный переход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) в этом году превысил 2 миллиона тонн, увеличившись на 300% в годовом выражении, свидетельствуют данные пограничного контрольно-пропускного пункта Хуньчунь.
Город Хуньчунь, расположенный на самом востоке провинции Цзилинь, граничит с Россией и КНДР.
Железнодорожная станция Маньчжурия - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 10:47Россия-Китай: Главное
Трафик через Маньчжурию китайских грузовых поездов КНР-Европа вырос на 16%
Благодаря грузовым поездам, курсирующим по маршруту международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, и железной дороге, связывающей Китай и Россию, объём грузовых перевозок через железнодорожный переход Хуньчунь в этом году значительно вырос. Поставки, в основном, включают такие товары, как автомобильные стёкла, шины, подшипники и предметы первой необходимости.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияХуньчунь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния