https://ria.ru/20210819/khunchun-1746315649.html
Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300%
Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300% - РИА Новости, 19.08.2021
Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300%
Объём импорта и экспорта грузов через железнодорожный переход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) в этом году превысил 2 миллиона тонн,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:36
2021-08-19T10:36
2021-08-19T10:36
россия-китай: главное
россия
хуньчунь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg
МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Объём импорта и экспорта грузов через железнодорожный переход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) в этом году превысил 2 миллиона тонн, увеличившись на 300% в годовом выражении, свидетельствуют данные пограничного контрольно-пропускного пункта Хуньчунь.Город Хуньчунь, расположенный на самом востоке провинции Цзилинь, граничит с Россией и КНДР.Благодаря грузовым поездам, курсирующим по маршруту международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, и железной дороге, связывающей Китай и Россию, объём грузовых перевозок через железнодорожный переход Хуньчунь в этом году значительно вырос. Поставки, в основном, включают такие товары, как автомобильные стёкла, шины, подшипники и предметы первой необходимости.
https://ria.ru/20210817/trafik-1746039703.html
россия
хуньчунь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e47aec5ff0b7887286e77972f8320b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хуньчунь