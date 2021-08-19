https://ria.ru/20210819/khunchun-1746315649.html

Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300%

Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300% - РИА Новости, 19.08.2021

Грузооборот погранперехода Хуньчунь на границе с Россией вырос на 300%

Объём импорта и экспорта грузов через железнодорожный переход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) в этом году превысил 2 миллиона тонн,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:36

2021-08-19T10:36

2021-08-19T10:36

россия-китай: главное

россия

хуньчунь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg

МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Объём импорта и экспорта грузов через железнодорожный переход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) в этом году превысил 2 миллиона тонн, увеличившись на 300% в годовом выражении, свидетельствуют данные пограничного контрольно-пропускного пункта Хуньчунь.Город Хуньчунь, расположенный на самом востоке провинции Цзилинь, граничит с Россией и КНДР.Благодаря грузовым поездам, курсирующим по маршруту международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, и железной дороге, связывающей Китай и Россию, объём грузовых перевозок через железнодорожный переход Хуньчунь в этом году значительно вырос. Поставки, в основном, включают такие товары, как автомобильные стёкла, шины, подшипники и предметы первой необходимости.

https://ria.ru/20210817/trafik-1746039703.html

россия

хуньчунь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хуньчунь