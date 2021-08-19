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Туризм
https://ria.ru/20210819/kamchatka-1746338046.html
На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса
На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса - РИА Новости, 19.08.2021
На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса
Лесной пожар площадью 80 гектаров действует в районе реки Карымшина в Елизовском районе на Камчатке, сообщил журналистам глава регионального агентства лесного... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:33
2021-08-19T13:25
туризм
происшествия
елизовский район
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Лесной пожар площадью 80 гектаров действует в районе реки Карымшина в Елизовском районе на Камчатке, сообщил журналистам глава регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын."Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров, до ближайшего населенного пункта 11 километров. На месте работают 20 специалистов лесоохраны. Угрозы населенным пунктам, а также объектам экономики нет", - сказал Щипицын, отметив, что горит кедровый стланик.Глава ведомства добавил, что между огнем и поселком Термальный проходят технологический проезд и река, которые способны остановить пламя. Кроме того, на помощь лесоохране готовы выдвинуться сотрудники МЧС.Руководитель районной администрации добавил, что на повороте к месту возгорания организует дежурство Госавтоинспекция, инспекторы будут предупреждать туристов об опасности.Пожар на реке Кармышина – единственный действующий сейчас на Камчатке лесной пожар, заявил Щипицын.
https://ria.ru/20210818/smog-1746163882.html
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происшествия, елизовский район, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, новости - туризм
12:33 19.08.2021 (обновлено: 13:25 19.08.2021)
 
На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса

На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса в районе реки Карымшина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Лесной пожар площадью 80 гектаров действует в районе реки Карымшина в Елизовском районе на Камчатке, сообщил журналистам глава регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын.
"Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров, до ближайшего населенного пункта 11 километров. На месте работают 20 специалистов лесоохраны. Угрозы населенным пунктам, а также объектам экономики нет", - сказал Щипицын, отметив, что горит кедровый стланик.
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Глава ведомства добавил, что между огнем и поселком Термальный проходят технологический проезд и река, которые способны остановить пламя. Кроме того, на помощь лесоохране готовы выдвинуться сотрудники МЧС.
Руководитель районной администрации добавил, что на повороте к месту возгорания организует дежурство Госавтоинспекция, инспекторы будут предупреждать туристов об опасности.
Пожар на реке Кармышина – единственный действующий сейчас на Камчатке лесной пожар, заявил Щипицын.
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ТуризмПроисшествияЕлизовский районКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииНовости - Туризм
 
 
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