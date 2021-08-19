https://ria.ru/20210819/kamchatka-1746338046.html

На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса

На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса - РИА Новости, 19.08.2021

На Камчатке из-за туристов загорелись восемьдесят гектаров леса

Лесной пожар площадью 80 гектаров действует в районе реки Карымшина в Елизовском районе на Камчатке, сообщил журналистам глава регионального агентства лесного... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:33

2021-08-19T12:33

2021-08-19T13:25

туризм

происшествия

елизовский район

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Лесной пожар площадью 80 гектаров действует в районе реки Карымшина в Елизовском районе на Камчатке, сообщил журналистам глава регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын."Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров, до ближайшего населенного пункта 11 километров. На месте работают 20 специалистов лесоохраны. Угрозы населенным пунктам, а также объектам экономики нет", - сказал Щипицын, отметив, что горит кедровый стланик.Глава ведомства добавил, что между огнем и поселком Термальный проходят технологический проезд и река, которые способны остановить пламя. Кроме того, на помощь лесоохране готовы выдвинуться сотрудники МЧС.Руководитель районной администрации добавил, что на повороте к месту возгорания организует дежурство Госавтоинспекция, инспекторы будут предупреждать туристов об опасности.Пожар на реке Кармышина – единственный действующий сейчас на Камчатке лесной пожар, заявил Щипицын.

https://ria.ru/20210818/smog-1746163882.html

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елизовский район

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происшествия, елизовский район, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, новости - туризм