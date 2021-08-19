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На Камчатке признали опасным турмаршрут на Мутновский вулкан

На Камчатке признали опасным турмаршрут на Мутновский вулкан - РИА Новости, 19.08.2021

На Камчатке признали опасным турмаршрут на Мутновский вулкан

Походы к кратеру Мутновского вулкана на Камчатке запретили после схода селя из-за исключительной опасности маршрута, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:04

2021-08-19T12:04

2021-08-19T12:04

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Походы к кратеру Мутновского вулкана на Камчатке запретили после схода селя из-за исключительной опасности маршрута, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Ранее сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" заявляли, что на туристической тропе в районе Мутновского сошел сель. В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников."Инспекторы природного парка подтверждают, что ситуация серьезная: существуют высокие риски, что запруду прорвет и весь накопленный объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа, ведущая в кратер вулкана", — приводятся в сообщении слова министра туризма края Владимира Русанова.Он добавил, что турмаршрут на вершину Мутновского признают исключительно опасным. Парк "Вулканы Камчатки" пока запретил путешественникам посещать эту достопримечательность.

https://ria.ru/20200426/1570483736.html

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