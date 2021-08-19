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Туризм
https://ria.ru/20210819/kamchatka-1746314469.html
На Камчатке признали опасным турмаршрут на Мутновский вулкан
На Камчатке признали опасным турмаршрут на Мутновский вулкан - РИА Новости, 19.08.2021
На Камчатке признали опасным турмаршрут на Мутновский вулкан
Походы к кратеру Мутновского вулкана на Камчатке запретили после схода селя из-за исключительной опасности маршрута, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:04
2021-08-19T12:04
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Походы к кратеру Мутновского вулкана на Камчатке запретили после схода селя из-за исключительной опасности маршрута, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Ранее сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" заявляли, что на туристической тропе в районе Мутновского сошел сель. В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников."Инспекторы природного парка подтверждают, что ситуация серьезная: существуют высокие риски, что запруду прорвет и весь накопленный объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа, ведущая в кратер вулкана", — приводятся в сообщении слова министра туризма края Владимира Русанова.Он добавил, что турмаршрут на вершину Мутновского признают исключительно опасным. Парк "Вулканы Камчатки" пока запретил путешественникам посещать эту достопримечательность.
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камчатский край, новости - туризм, вулканы, туризм, происшествия, туристы
12:04 19.08.2021
 
На Камчатке признали опасным турмаршрут на Мутновский вулкан

На Мутновский вулкан на Камчатке не пускают туристов после схождения селя

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКратер Мутновского вулкана на Камчатке
Кратер Мутновского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Походы к кратеру Мутновского вулкана на Камчатке запретили после схода селя из-за исключительной опасности маршрута, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" заявляли, что на туристической тропе в районе Мутновского сошел сель.
В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников.
"Инспекторы природного парка подтверждают, что ситуация серьезная: существуют высокие риски, что запруду прорвет и весь накопленный объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа, ведущая в кратер вулкана", — приводятся в сообщении слова министра туризма края Владимира Русанова.
Он добавил, что турмаршрут на вершину Мутновского признают исключительно опасным. Парк "Вулканы Камчатки" пока запретил путешественникам посещать эту достопримечательность.
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