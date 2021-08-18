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Туризм
https://ria.ru/20210818/kamchatka-1746214357.html
За сутки на Камчатке произошло несколько ЧП с участием туристов
За сутки на Камчатке произошло несколько ЧП с участием туристов - РИА Новости, 18.08.2021
За сутки на Камчатке произошло несколько ЧП с участием туристов
В среду, 18 августа, спасатели эвакуировали пятерых туристов из нескольких районов Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:15
2021-08-18T14:15
туризм
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туристы
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В среду, 18 августа, спасатели эвакуировали пятерых туристов из нескольких районов Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Недалеко от бухты Бабия на горе Раковой сотрудники МЧС сняли с возвышенности альпиниста, сломавшего ногу. Примерно в это же время на Никольской сопке застряли четыре человека, которые не смогли самостоятельно спуститься: пришлось вызывать экстренные службы.В этот же день с Мутновского вулкана сошел селевой поток. Уточняется, что именно там проходят пути следования туристических групп.По предварительной информации, грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников. Находиться вблизи опасно, поскольку не исключается повторный сход потока."Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет, — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Камчатскому краю. — В настоящий момент мы выясняем, находились ли в этом районе туристы".Местным компаниям, которые организуют экскурсии к вулкану, разослано соответствующее предупреждение. Гостям региона также рекомендовано пока воздержаться от походов.
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камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, россия
14:15 18.08.2021
 

За сутки на Камчатке произошло несколько ЧП с участием туристов

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
© МЧС РФ
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В среду, 18 августа, спасатели эвакуировали пятерых туристов из нескольких районов Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Недалеко от бухты Бабия на горе Раковой сотрудники МЧС сняли с возвышенности альпиниста, сломавшего ногу. Примерно в это же время на Никольской сопке застряли четыре человека, которые не смогли самостоятельно спуститься: пришлось вызывать экстренные службы.
В этот же день с Мутновского вулкана сошел селевой поток. Уточняется, что именно там проходят пути следования туристических групп.
По предварительной информации, грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников. Находиться вблизи опасно, поскольку не исключается повторный сход потока.
"Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет, — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Камчатскому краю. — В настоящий момент мы выясняем, находились ли в этом районе туристы".
Местным компаниям, которые организуют экскурсии к вулкану, разослано соответствующее предупреждение. Гостям региона также рекомендовано пока воздержаться от походов.
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ТуризмКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмтуристыРоссия
 
 
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