https://ria.ru/20210819/kalvi-1746458689.html

Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви

Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви - РИА Новости, 19.08.2021

Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви

Обжалование Майклом Калви обвинительного приговора по делу Baring Vostok было ожидаемым, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:35

2021-08-19T20:35

2021-08-19T20:35

происшествия

москва

борис титов

дело bаring vostok

майкл калви

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обжалование Майклом Калви обвинительного приговора по делу Baring Vostok было ожидаемым, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, сообщили ранее в четверг в суде.Он также отметил, что в настоящее время сторона защиты еще не получила всех материалов приговора, поэтому поданы предварительные апелляционные жалобы, которые в дальнейшем будут дополнены."Как ни декларативно это звучит, но конечно, сторона защиты рассчитывает на справедливое и объективное решение. И мы все на это рассчитываем, в том числе и потому, что на это дело сейчас пристально смотрят все потенциальные иностранные инвесторы", - добавил Титов.В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.

https://ria.ru/20210808/kalvi-1744887168.html

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