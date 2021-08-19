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Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви
Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви - РИА Новости, 19.08.2021
Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви
Обжалование Майклом Калви обвинительного приговора по делу Baring Vostok было ожидаемым, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:35
2021-08-19T20:35
происшествия
москва
борис титов
дело bаring vostok
майкл калви
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обжалование Майклом Калви обвинительного приговора по делу Baring Vostok было ожидаемым, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, сообщили ранее в четверг в суде.Он также отметил, что в настоящее время сторона защиты еще не получила всех материалов приговора, поэтому поданы предварительные апелляционные жалобы, которые в дальнейшем будут дополнены."Как ни декларативно это звучит, но конечно, сторона защиты рассчитывает на справедливое и объективное решение. И мы все на это рассчитываем, в том числе и потому, что на это дело сейчас пристально смотрят все потенциальные иностранные инвесторы", - добавил Титов.В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.
https://ria.ru/20210808/kalvi-1744887168.html
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происшествия, москва, борис титов, дело bаring vostok, майкл калви, россия
20:35 19.08.2021
 
Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал апелляционную жалобу Майкла Калви ожидаемой

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обжалование Майклом Калви обвинительного приговора по делу Baring Vostok было ожидаемым, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, сообщили ранее в четверг в суде.
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"Майкл Калви последовательно заявлял о своей невиновности, поэтому обжалование обвинительного приговора было ожидаемо", - прокомментировал бизнес-омбудсмен.
Он также отметил, что в настоящее время сторона защиты еще не получила всех материалов приговора, поэтому поданы предварительные апелляционные жалобы, которые в дальнейшем будут дополнены.
"Как ни декларативно это звучит, но конечно, сторона защиты рассчитывает на справедливое и объективное решение. И мы все на это рассчитываем, в том числе и потому, что на это дело сейчас пристально смотрят все потенциальные иностранные инвесторы", - добавил Титов.
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В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.
 
ПроисшествияМоскваБорис ТитовДело Bаring VostokМайкл КалвиРоссия
 
 
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