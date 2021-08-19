Бизнес-омбудсмен Титов оценил апелляционную жалобу Калви
Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал апелляционную жалобу Майкла Калви ожидаемой
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обжалование Майклом Калви обвинительного приговора по делу Baring Vostok было ожидаемым, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, сообщили ранее в четверг в суде.
"Майкл Калви последовательно заявлял о своей невиновности, поэтому обжалование обвинительного приговора было ожидаемо", - прокомментировал бизнес-омбудсмен.
Он также отметил, что в настоящее время сторона защиты еще не получила всех материалов приговора, поэтому поданы предварительные апелляционные жалобы, которые в дальнейшем будут дополнены.
"Как ни декларативно это звучит, но конечно, сторона защиты рассчитывает на справедливое и объективное решение. И мы все на это рассчитываем, в том числе и потому, что на это дело сейчас пристально смотрят все потенциальные иностранные инвесторы", - добавил Титов.
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В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.