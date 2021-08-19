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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/kabul-1746371220.html
Немецкий генерал раскрыл подробности эвакуации в аэропорту Кабула
Немецкий генерал раскрыл подробности эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 19.08.2021
Немецкий генерал раскрыл подробности эвакуации в аэропорту Кабула
Масса людей, сравнимая с толпой на стадионе, собралась у входов в аэропорт Кабула в надежде покинуть столицу Афганистана, рассказал с места событий бригадный... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:36
2021-08-19T15:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
германия
афганистан
минобороны германии
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Масса людей, сравнимая с толпой на стадионе, собралась у входов в аэропорт Кабула в надежде покинуть столицу Афганистана, рассказал с места событий бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт.О деталях работы военного контингента бундесвера ФРГ в аэропорту Кабула, который обеспечивает эвакуацию граждан Германии и афганских сотрудников немецких ведомств и НКО из Афганистана, Арльт рассказал в ходе прямой линии, организованной минобороны Германии.Он сравнил с "толпой на стадионе" массу людей, которые в настоящее время находятся перед входами в аэропорт в попытке проникнуть на охраняемую территорию гавани. По словам Арльта, если у человека есть "паспорт или удостоверение личности, или другие документы", то ему формально разрешено пройти внутрь. Но военный добавил, что "не может исключить" ситуаций, когда людей не пропускают даже с документами."Попытаюсь описать так: если людям удалось попасть во внешний периметр, они оказываются только во внешнем периметре. И теперь речь идет о том, удастся ли им пройти вперед таким образом, чтобы они со своими выездными документами были приняты... Представители наших ведомств находятся во внешнем периметре, чтобы найти наших людей. Можете представить, это как на переполненном футбольном стадионе", - сказал Арльт, добавив, что проход людей также сопровождается "попытками больших масс людей, которые переходят на бег, попасть внутрь" аэропорта."Ситуация очень волатильная, развивается с высокой динамикой. С точки зрения афганской стороны и выезжающих, тех, кто хочет уехать, это полные драматизма сцены не только по внешнему периметру, куда люди должны еще получить шанс попасть, но и при прохождении пунктов контроля", - сказал генерал.Ситуацию с немецким контингентом в аэропорту Кабула Арльт назвал "относительно хорошей", солдаты бундесвера выполняют задачи по эвакуации в кооперации с международными силами безопасности. Отвечая на вопрос о возможности выхода в Кабул немецких патрулей для сбора и доставки в аэропорт "застрявших" граждан и лиц, утвержденных к эвакуации, генерал сообщил, что обстановка в городе остается напряженной, есть ограничения в передвижении по "переполненным улицам, частично перегороженным брошенными автомобилями". Также он назвал "крайне сложным" обеспечение возвращения патруля в аэропорт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, германия, афганистан, минобороны германии
15:36 19.08.2021 (обновлено: 15:48 19.08.2021)
 
Немецкий генерал раскрыл подробности эвакуации в аэропорту Кабула

Генерал армии Германии Арльт: паспорт — это пропуск внутрь аэропорта Кабула

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Масса людей, сравнимая с толпой на стадионе, собралась у входов в аэропорт Кабула в надежде покинуть столицу Афганистана, рассказал с места событий бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт.
О деталях работы военного контингента бундесвера ФРГ в аэропорту Кабула, который обеспечивает эвакуацию граждан Германии и афганских сотрудников немецких ведомств и НКО из Афганистана, Арльт рассказал в ходе прямой линии, организованной минобороны Германии.
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Он сравнил с "толпой на стадионе" массу людей, которые в настоящее время находятся перед входами в аэропорт в попытке проникнуть на охраняемую территорию гавани. По словам Арльта, если у человека есть "паспорт или удостоверение личности, или другие документы", то ему формально разрешено пройти внутрь. Но военный добавил, что "не может исключить" ситуаций, когда людей не пропускают даже с документами.
"Попытаюсь описать так: если людям удалось попасть во внешний периметр, они оказываются только во внешнем периметре. И теперь речь идет о том, удастся ли им пройти вперед таким образом, чтобы они со своими выездными документами были приняты... Представители наших ведомств находятся во внешнем периметре, чтобы найти наших людей. Можете представить, это как на переполненном футбольном стадионе", - сказал Арльт, добавив, что проход людей также сопровождается "попытками больших масс людей, которые переходят на бег, попасть внутрь" аэропорта.
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"Ситуация очень волатильная, развивается с высокой динамикой. С точки зрения афганской стороны и выезжающих, тех, кто хочет уехать, это полные драматизма сцены не только по внешнему периметру, куда люди должны еще получить шанс попасть, но и при прохождении пунктов контроля", - сказал генерал.
"(Мы) видим глаза, полные сомнений, афганцев и граждан других стран", - отметил он.
Ситуацию с немецким контингентом в аэропорту Кабула Арльт назвал "относительно хорошей", солдаты бундесвера выполняют задачи по эвакуации в кооперации с международными силами безопасности. Отвечая на вопрос о возможности выхода в Кабул немецких патрулей для сбора и доставки в аэропорт "застрявших" граждан и лиц, утвержденных к эвакуации, генерал сообщил, что обстановка в городе остается напряженной, есть ограничения в передвижении по "переполненным улицам, частично перегороженным брошенными автомобилями". Также он назвал "крайне сложным" обеспечение возвращения патруля в аэропорт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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