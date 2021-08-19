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В аэропорту Кабула погибли 12 человек с воскресенья
В аэропорту Кабула погибли 12 человек с воскресенья - РИА Новости, 19.08.2021
В аэропорту Кабула погибли 12 человек с воскресенья
Двенадцать человек в общей сложности погибли в результате стрельбы и давки на территории аэропорта афганской столицы Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья, РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:59
2021-08-19T08:59
2021-08-19T10:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
безопасность
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афганистан
нато
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Двенадцать человек в общей сложности погибли в результате стрельбы и давки на территории аэропорта афганской столицы Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей НАТО и радикального движения "Талибан"*.Неназванный представитель талибов, как передает агентство, также призвал афганцев не толпиться в районе аэропорта, а идти домой, если у них нет права на вылет."Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, безопасность, кабул (город), афганистан, нато
08:59 19.08.2021 (обновлено: 10:43 19.08.2021)
В аэропорту Кабула погибли 12 человек с воскресенья
Reuters: с воскресенья 12 человек погибли в результате стрельбы и давки в аэропорту Кабула