https://ria.ru/20210819/iznasilovanie-1746429402.html

Четверых жителей Иваново будут судить по обвинению в изнасиловании женщины

Четверых жителей Иваново будут судить по обвинению в изнасиловании женщины - РИА Новости, 19.08.2021

Четверых жителей Иваново будут судить по обвинению в изнасиловании женщины

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей города Иваново, которых обвиняют в изнасиловании женщины, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:47

2021-08-19T17:47

2021-08-19T17:47

происшествия

иваново

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей города Иваново, которых обвиняют в изнасиловании женщины, сообщает СУСК по региону."Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 26 августа 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки около дома. Здесь они встретили ранее незнакомую им женщину. Один из обвиняемых схватил ее за волосы, привел в безлюдное место и ударил по голове. "Затем обвиняемые поочередно изнасиловали женщину и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При этом злоумышленники действовали согласованно, подстраховывали друг друга от возможного обнаружения и противодействия со стороны иных лиц", - отмечает управление.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746193528.html

https://ria.ru/20210722/podrostki-1742432526.html

иваново

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иваново, следственный комитет россии (ск рф)