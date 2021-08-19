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Четверых жителей Иваново будут судить по обвинению в изнасиловании женщины
Четверых жителей Иваново будут судить по обвинению в изнасиловании женщины - РИА Новости, 19.08.2021
Четверых жителей Иваново будут судить по обвинению в изнасиловании женщины
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей города Иваново, которых обвиняют в изнасиловании женщины, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:47
2021-08-19T17:47
происшествия
иваново
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей города Иваново, которых обвиняют в изнасиловании женщины, сообщает СУСК по региону."Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 26 августа 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки около дома. Здесь они встретили ранее незнакомую им женщину. Один из обвиняемых схватил ее за волосы, привел в безлюдное место и ударил по голове. "Затем обвиняемые поочередно изнасиловали женщину и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При этом злоумышленники действовали согласованно, подстраховывали друг друга от возможного обнаружения и противодействия со стороны иных лиц", - отмечает управление.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746193528.html
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происшествия, иваново, следственный комитет россии (ск рф)
17:47 19.08.2021
 
Четверых жителей Иваново будут судить по обвинению в изнасиловании женщины

В Иваново будут судить четверых мужчин за групповое изнасилование женщины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей города Иваново, которых обвиняют в изнасиловании женщины, сообщает СУСК по региону.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 11:47
В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку
По версии следствия, вечером 26 августа 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки около дома. Здесь они встретили ранее незнакомую им женщину. Один из обвиняемых схватил ее за волосы, привел в безлюдное место и ударил по голове. "Затем обвиняемые поочередно изнасиловали женщину и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При этом злоумышленники действовали согласованно, подстраховывали друг друга от возможного обнаружения и противодействия со стороны иных лиц", - отмечает управление.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 19:31
В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку
 
ПроисшествияИвановоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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