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Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник
Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2021
Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник
Женщина заявила полиции, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:19
2021-08-19T11:19
происшествия
истра
подольск
новгородская область
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина заявила полиции, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.Правоохранительные органы проверяют информацию.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
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истра
подольск
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происшествия, истра, подольск, новгородская область, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
11:19 19.08.2021
 
Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник

Источник: пятого беглеца из ИВС в Истре Александра Мавриди могли видеть в Подольске

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина заявила полиции, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.
Допрос сбежавшего из ИВС в Истре Александра Бутнару. Кадры СК РФ
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Правоохранительные органы проверяют информацию.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
 
ПроисшествияИстраПодольскНовгородская областьВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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