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Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник
Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2021
Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник
Женщина заявила полиции, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:19
2021-08-19T11:19
2021-08-19T11:19
происшествия
истра
подольск
новгородская область
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина заявила полиции, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.Правоохранительные органы проверяют информацию.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html
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происшествия, истра, подольск, новгородская область, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник
Источник: пятого беглеца из ИВС в Истре Александра Мавриди могли видеть в Подольске