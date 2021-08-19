https://ria.ru/20210819/istra-1746323125.html

Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник

Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2021

Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске, сообщил источник

Женщина заявила полиции, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:19

2021-08-19T11:19

2021-08-19T11:19

происшествия

истра

подольск

новгородская область

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина заявила полиции, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.Правоохранительные органы проверяют информацию.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.

https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html

истра

подольск

новгородская область

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происшествия, истра, подольск, новгородская область, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре