https://ria.ru/20210819/issledovanie-1746333257.html

Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer

Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer - РИА Новости, 19.08.2021

Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer

Британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:07

2021-08-19T12:07

2021-08-19T12:51

распространение коронавируса

в мире

наука

вакцинация

оксфорд

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка, говорится в препринте исследования, проведенного университетом Оксфорда.Ученые сравнили две вакцины против COVID-19. Согласно результатам, Pfizer/BioNTech изначально обеспечивает лучшую защиту, эффективность препарата после второго укола достигает 85%. В то же время, вакцина Oxford/AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%. Однако, спустя три месяца после вакцинации двумя дозами прививки, эффективность Pfizer/BioNTech падает до 75%, эффективность Oxford/AstraZeneca спустя аналогичный период времени опускается до 61%, соответственно.В рамках исследования, ученые изучили 2,5 миллиона тестовых мазков в период с декабря 2020 года по август этого года. Газета Politico отмечает, что обе вакцины очень эффективны против варианта дельта — даже несмотря на то, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech имеет тенденцию снижаться.Профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона Пенни Уорд отметила важность исследования и возможное влияние на решение стран по всему миру обеспечить население третьей бустерной прививкой против коронавируса.Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) настоятельно рекомендовал европейцам привиться от COVID-19. Отмечалось, что централизованно одобренные в Евросоюзе вакцины эффективны от штамма "дельта".

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745281001.html

оксфорд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, вакцинация, оксфорд, лондон, великобритания, евросоюз, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech