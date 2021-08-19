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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/issledovanie-1746333257.html
Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer
Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer - РИА Новости, 19.08.2021
Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer
Британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:07
2021-08-19T12:51
распространение коронавируса
в мире
наука
вакцинация
оксфорд
лондон
великобритания
евросоюз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка, говорится в препринте исследования, проведенного университетом Оксфорда.Ученые сравнили две вакцины против COVID-19. Согласно результатам, Pfizer/BioNTech изначально обеспечивает лучшую защиту, эффективность препарата после второго укола достигает 85%. В то же время, вакцина Oxford/AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%. Однако, спустя три месяца после вакцинации двумя дозами прививки, эффективность Pfizer/BioNTech падает до 75%, эффективность Oxford/AstraZeneca спустя аналогичный период времени опускается до 61%, соответственно.В рамках исследования, ученые изучили 2,5 миллиона тестовых мазков в период с декабря 2020 года по август этого года. Газета Politico отмечает, что обе вакцины очень эффективны против варианта дельта — даже несмотря на то, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech имеет тенденцию снижаться.Профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона Пенни Уорд отметила важность исследования и возможное влияние на решение стран по всему миру обеспечить население третьей бустерной прививкой против коронавируса.Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) настоятельно рекомендовал европейцам привиться от COVID-19. Отмечалось, что централизованно одобренные в Евросоюзе вакцины эффективны от штамма "дельта".
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в мире, наука, вакцинация, оксфорд, лондон, великобритания, евросоюз, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
12:07 19.08.2021 (обновлено: 12:51 19.08.2021)
 
Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer

Оксфордский университет: эффективность вакцины Pfizer против дельта-штамма снижается через 90 дней

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛоготип Pfizer
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка, говорится в препринте исследования, проведенного университетом Оксфорда.
Ученые сравнили две вакцины против COVID-19. Согласно результатам, Pfizer/BioNTech изначально обеспечивает лучшую защиту, эффективность препарата после второго укола достигает 85%. В то же время, вакцина Oxford/AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%. Однако, спустя три месяца после вакцинации двумя дозами прививки, эффективность Pfizer/BioNTech падает до 75%, эффективность Oxford/AstraZeneca спустя аналогичный период времени опускается до 61%, соответственно.
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В рамках исследования, ученые изучили 2,5 миллиона тестовых мазков в период с декабря 2020 года по август этого года. Газета Politico отмечает, что обе вакцины очень эффективны против варианта дельта — даже несмотря на то, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech имеет тенденцию снижаться.
Профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона Пенни Уорд отметила важность исследования и возможное влияние на решение стран по всему миру обеспечить население третьей бустерной прививкой против коронавируса.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) настоятельно рекомендовал европейцам привиться от COVID-19. Отмечалось, что централизованно одобренные в Евросоюзе вакцины эффективны от штамма "дельта".
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