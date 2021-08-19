12:07 19.08.2021 (обновлено: 12:51 19.08.2021)
Исследователи выявили снижение эффективности вакцины Pfizer
Оксфордский университет: эффективность вакцины Pfizer против дельта-штамма снижается через 90 дней
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка, говорится в препринте исследования, проведенного университетом Оксфорда.
Ученые сравнили две вакцины против COVID-19. Согласно результатам, Pfizer/BioNTech изначально обеспечивает лучшую защиту, эффективность препарата после второго укола достигает 85%. В то же время, вакцина Oxford/AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%. Однако, спустя три месяца после вакцинации двумя дозами прививки, эффективность Pfizer/BioNTech падает до 75%, эффективность Oxford/AstraZeneca спустя аналогичный период времени опускается до 61%, соответственно.
В рамках исследования, ученые изучили 2,5 миллиона тестовых мазков в период с декабря 2020 года по август этого года. Газета Politico отмечает, что обе вакцины очень эффективны против варианта дельта — даже несмотря на то, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech имеет тенденцию снижаться.
Профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона Пенни Уорд отметила важность исследования и возможное влияние на решение стран по всему миру обеспечить население третьей бустерной прививкой против коронавируса.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) настоятельно рекомендовал европейцам привиться от COVID-19. Отмечалось, что централизованно одобренные в Евросоюзе вакцины эффективны от штамма "дельта".