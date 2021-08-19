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Ульяновская область
https://ria.ru/20210819/internet-1746374776.html
В Ульяновской области к 2030 году подключат к интернету 348 малых поселений
В Ульяновской области к 2030 году подключат к интернету 348 малых поселений - РИА Новости, 19.08.2021
В Ульяновской области к 2030 году подключат к интернету 348 малых поселений
Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН2.0) будет реализован в Ульяновской области до 2030 года, планируется провести беспроводной интернет РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:57
2021-08-19T17:24
ульяновская область
технологии
ульяновская область
ростелеком
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УЛЬЯНОВСК, 19 авг- РИА Новости. Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН2.0) будет реализован в Ульяновской области до 2030 года, планируется провести беспроводной интернет в 348 малых населённых пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.До конца текущего года планируется установить опоры сотовой связи и передающее оборудование в 25 населённых пунктах, расположенных в Инзенском, Кузоватовском, Новоспасском, Радищевском и других районах области. Только в этих населенных пунктах услугами по передаче данных будут пользоваться более 9,7 тысячи человек.Пресс-служба сообщает, что первый этап проекта по устранению цифрового неравенства завершился в июне этого года. По итогам жители более 320 малых населённых пунктов получили доступ к интернету по технологии Wi-Fi.Всего по проекту УЦН2.0 до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. До конца текущего года оборудование будет установлено в 2,2 тысячи российских поселках.Также до конца текущего года в Ульяновской области завершится подключение к интернету социально значимых объектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Благодаря ей до конца года высокоскоростной доступ к сети появится в 710 школах, ФАПах, сельских администрациях, отделениях Росгвардии.
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технологии, ульяновская область, ростелеком
15:57 19.08.2021 (обновлено: 17:24 19.08.2021)
 

В Ульяновской области к 2030 году подключат к интернету 348 малых поселений

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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УЛЬЯНОВСК, 19 авг- РИА Новости. Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН2.0) будет реализован в Ульяновской области до 2030 года, планируется провести беспроводной интернет в 348 малых населённых пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В проект вошли населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. Соглашение о строительстве сети достигнуто между Минцифры России и компанией "Ростелеком", которая выступит исполнителем. В селах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколения 4G. Жителям станут доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет. Покрытие будет устойчивым на территории всего поселка, где установят оборудование", - цитирует пресс-служба слова и.о. директора ОГКУ "Правительство для граждан" Светланы Опенышевой.
До конца текущего года планируется установить опоры сотовой связи и передающее оборудование в 25 населённых пунктах, расположенных в Инзенском, Кузоватовском, Новоспасском, Радищевском и других районах области. Только в этих населенных пунктах услугами по передаче данных будут пользоваться более 9,7 тысячи человек.
Пресс-служба сообщает, что первый этап проекта по устранению цифрового неравенства завершился в июне этого года. По итогам жители более 320 малых населённых пунктов получили доступ к интернету по технологии Wi-Fi.
Всего по проекту УЦН2.0 до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. До конца текущего года оборудование будет установлено в 2,2 тысячи российских поселках.
Также до конца текущего года в Ульяновской области завершится подключение к интернету социально значимых объектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Благодаря ей до конца года высокоскоростной доступ к сети появится в 710 школах, ФАПах, сельских администрациях, отделениях Росгвардии.
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