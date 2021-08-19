https://ria.ru/20210819/il-112v-1746445748.html

"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку

"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку - РИА Новости, 19.08.2021

"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку

"Черный ящик" самолета Ил-112В, разбившегося в районе села Никольское в Подмосковье, направлен на расшифровку; о причинах и версиях катастрофы говорить пока... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:07

2021-08-19T19:07

2021-08-19T19:42

происшествия

кубинка

жуковский

московская область (подмосковье)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Черный ящик" самолета Ил-112В, разбившегося в районе села Никольское в Подмосковье, направлен на расшифровку; о причинах и версиях катастрофы говорить пока рано, сообщил журналистам представитель комиссии по расследованию ЧП."Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку… О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно", - сказал он.Представитель комиссии также сообщил, что обломки самолета извлечены с места происшествия и доставлены в Жуковский в ЛИИ им. Громова для расследования причин катастрофы.Комиссия продолжает работу. Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены в среду, уточнил представитель. "Отмечено активное содействие со стороны соответствующих подразделений МЧС, МВД, а также правительства Московской области в максимально оперативном и эффективном проведении этих работ", - добавил он.Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погиб весь экипаж - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель I класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы назывался пожар в правом двигателе. От удара об землю самолет полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20210818/razgovor-1746162972.html

https://ria.ru/20210818/il-112v-1746159545.html

кубинка

жуковский

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубинка, жуковский, московская область (подмосковье), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье