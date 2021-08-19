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https://ria.ru/20210819/il-112v-1746445748.html
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку - РИА Новости, 19.08.2021
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку
"Черный ящик" самолета Ил-112В, разбившегося в районе села Никольское в Подмосковье, направлен на расшифровку; о причинах и версиях катастрофы говорить пока... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:07
2021-08-19T19:42
происшествия
кубинка
жуковский
московская область (подмосковье)
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Черный ящик" самолета Ил-112В, разбившегося в районе села Никольское в Подмосковье, направлен на расшифровку; о причинах и версиях катастрофы говорить пока рано, сообщил журналистам представитель комиссии по расследованию ЧП."Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку… О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно", - сказал он.Представитель комиссии также сообщил, что обломки самолета извлечены с места происшествия и доставлены в Жуковский в ЛИИ им. Громова для расследования причин катастрофы.Комиссия продолжает работу. Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены в среду, уточнил представитель. "Отмечено активное содействие со стороны соответствующих подразделений МЧС, МВД, а также правительства Московской области в максимально оперативном и эффективном проведении этих работ", - добавил он.Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погиб весь экипаж - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель I класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы назывался пожар в правом двигателе. От удара об землю самолет полностью разрушился и загорелся.
https://ria.ru/20210818/razgovor-1746162972.html
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кубинка
жуковский
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происшествия, кубинка, жуковский, московская область (подмосковье), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
19:07 19.08.2021 (обновлено: 19:42 19.08.2021)
 
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку

"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В направили на расшифровку

© СК РФ / Перейти в фотобанкОбломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
Обломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
© СК РФ
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Черный ящик" самолета Ил-112В, разбившегося в районе села Никольское в Подмосковье, направлен на расшифровку; о причинах и версиях катастрофы говорить пока рано, сообщил журналистам представитель комиссии по расследованию ЧП.
"Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку… О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно", - сказал он.
Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в Армии-2021 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 06:59
Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
Представитель комиссии также сообщил, что обломки самолета извлечены с места происшествия и доставлены в Жуковский в ЛИИ им. Громова для расследования причин катастрофы.
Комиссия продолжает работу. Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены в среду, уточнил представитель. "Отмечено активное содействие со стороны соответствующих подразделений МЧС, МВД, а также правительства Московской области в максимально оперативном и эффективном проведении этих работ", - добавил он.
Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погиб весь экипаж - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель I класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы назывался пожар в правом двигателе. От удара об землю самолет полностью разрушился и загорелся.
Самолет Ил-112В - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 03:36
Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
 
ПроисшествияКубинкаЖуковскийМосковская область (Подмосковье)Ил-112Крушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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