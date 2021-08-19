19:07 19.08.2021 (обновлено: 19:42 19.08.2021)
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В направили на расшифровку
© СК РФ / Перейти в фотобанкОбломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
© СК РФ
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Черный ящик" самолета Ил-112В, разбившегося в районе села Никольское в Подмосковье, направлен на расшифровку; о причинах и версиях катастрофы говорить пока рано, сообщил журналистам представитель комиссии по расследованию ЧП.
"Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку… О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно", - сказал он.
Представитель комиссии также сообщил, что обломки самолета извлечены с места происшествия и доставлены в Жуковский в ЛИИ им. Громова для расследования причин катастрофы.
Комиссия продолжает работу. Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены в среду, уточнил представитель. "Отмечено активное содействие со стороны соответствующих подразделений МЧС, МВД, а также правительства Московской области в максимально оперативном и эффективном проведении этих работ", - добавил он.
Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погиб весь экипаж - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель I класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы назывался пожар в правом двигателе. От удара об землю самолет полностью разрушился и загорелся.
18 августа, 03:36Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В