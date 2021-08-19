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Представлена новая часть Call Of Duty
Представлена новая часть Call Of Duty - РИА Новости, 20.08.2021
Представлена новая часть Call Of Duty
Компания Activision представила анонс новой части серии игр Call Of Duty. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-19T23:37
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Компания Activision представила анонс новой части серии игр Call Of Duty.Шутер посвящен событиям Второй мировой войны. Пока разработчики показали трейлер и открыли предзаказы. Ожидается, что игра будет доступна на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox Series с 5 ноября.Стоимость Call Of Duty: Vanguard варьируется от 3,5 до 4,8 тысячи рублей.
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23:37 19.08.2021 (обновлено: 01:35 20.08.2021)
Представлена новая часть Call Of Duty
Компания Activision представила игру Call Of Duty: Vanguard