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Представлена новая часть Call Of Duty
Представлена новая часть Call Of Duty - РИА Новости, 20.08.2021
Представлена новая часть Call Of Duty
Компания Activision представила анонс новой части серии игр Call Of Duty. РИА Новости, 20.08.2021
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Компания Activision представила анонс новой части серии игр Call Of Duty.Шутер посвящен событиям Второй мировой войны. Пока разработчики показали трейлер и открыли предзаказы. Ожидается, что игра будет доступна на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox Series с 5 ноября.Стоимость Call Of Duty: Vanguard варьируется от 3,5 до 4,8 тысячи рублей.
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23:37 19.08.2021 (обновлено: 01:35 20.08.2021)
 
Представлена новая часть Call Of Duty

Компания Activision представила игру Call Of Duty: Vanguard

© Фото : Activision PublishingСкриншот из трейлера игры Call Of Duty: Vanguard
Скриншот из трейлера игры Call Of Duty: Vanguard - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Activision Publishing
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Компания Activision представила анонс новой части серии игр Call Of Duty.
Шутер посвящен событиям Второй мировой войны. Пока разработчики показали трейлер и открыли предзаказы. Ожидается, что игра будет доступна на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox Series с 5 ноября.
Стоимость Call Of Duty: Vanguard варьируется от 3,5 до 4,8 тысячи рублей.
Компьютерная игра Call of Duty
3 ноября 2019, 13:05Авторы
Смерть и ненависть в Call of Duty: кого и почему удивила русофобияРоссийских геймеров возмутила сюжетная линия новой части шутера Call of Duty. Некоторые известные блогеры пригрозили бойкотом, а простые игроки говорят, что пребывают в недоумении из-за нарочитой русофобии в геймплее. Стоит ли возмущаться, разбиралось радио Sputnik.
 
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