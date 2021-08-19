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Памфилова прокомментировала решение суда по участию Грудинина в выборах

Памфилова прокомментировала решение суда по участию Грудинина в выборах - РИА Новости, 19.08.2021

Памфилова прокомментировала решение суда по участию Грудинина в выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Павла Грудинина, которого исключили из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму, навести порядок в своих счетах. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:48

2021-08-19T15:48

2021-08-19T21:53

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Павла Грудинина, которого исключили из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму, навести порядок в своих счетах.По ее словам, после того как комиссия на основании полученных документов отказала политику в регистрации, на ЦИК "вылилась масса помоев и оскорблений".Глава Центризбиркома добавила, что у комиссии есть моральное право подать в суд на лидера КПРФ, который, по ее словам, назвал членов ЦИК жуликами. Однако в ведомстве не будут опускаться до этого уровня, добавила Памфилова."За кого вы топите, за кого вы людей выводите? За эксплуататора трудящихся? Вы тогда определитесь. Пусть наведет порядок со своими счетами и не валит с больной головы на здоровую. Надеюсь, к следующей кампании нам не придется больше разбираться в грязном белье", — заключила председатель ЦИК.Ранее в четверг апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу КПРФ на исключение Грудинина из федерального списка партии на выборах в Госдуму, решение вступило в законную силу.Как заявил РИА Новости зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, решение ВС "очень сомнительное с правовой точки зрения", Компартия не может с ним согласиться и намерена отстаивать свои позиции в Европейском суде по правам человека."Это решение, по нашему мнению, очень плохо обосновано со стороны Верховного суда, и эти слабости позиции означают, что четко просматривается политический заказ при принятии решения", — считает Новиков.Разбирательство началось после письма бывшей жены политика о том, что у него есть доля в иностранной компании. Генпрокуратура подтвердила, что Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячи акций фирмы Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.Компартия подала жалобу в Верховный суд, в которой указала, что у политика нет зарубежных активов. Как подчеркнули в КПРФ, в основании выводов надзорного ведомства лежат "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории России".Там подчеркнули, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют, что он избавился от иностранных активов в 2017 году, а компанию Bontro LTD ликвидировали 27 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20210818/zyuganov-1746144911.html

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политика, цик рф, элла памфилова, павел грудинин, белиз, генеральная прокуратура рф, госдума рф, россия