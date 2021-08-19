Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/gripp-1746293724.html
Россиянам предсказали приход волны гриппа
Россиянам предсказали приход волны гриппа - РИА Новости, 19.08.2021
Россиянам предсказали приход волны гриппа
В этом году Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T02:11
2021-08-19T02:11
общество
грипп
николай крючков
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В этом году Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.Он отметил, что осенью 2020 года российские медики гораздо реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, это стало побочным следствием мер, которые вводились против распространения коронавирусной инфекции."В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа", – сказал Николай Крючков.По его словам, чтобы не заболеть осенью, вакцинироваться от гриппа следует уже сейчас.Кроме того, продолжил Николай Крючков, можно рекомендовать сделать прививку от гриппа детям, для которых эта болезнь опаснее, чем для взрослых.Иммунолог напомнил, что в конце лета и осенью будет также продолжаться вакцинация против коронавирусной инфекции. Николай Крючков рекомендовал делать прививки от гриппа и от COVID-19 с 30-дневным перерывом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на организм.
https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_9363ba45c3adf4c7aa323759e140a8e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, грипп, николай крючков, здоровье - общество
02:11 19.08.2021
 
Россиянам предсказали приход волны гриппа

Иммунолог Крючков: Россию ждет более масштабная волна гриппа, чем в прошлом году

© Depositphotos / photographee.euЖенщина, заболевшая гриппом
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Depositphotos / photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В этом году Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.
Он отметил, что осенью 2020 года российские медики гораздо реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, это стало побочным следствием мер, которые вводились против распространения коронавирусной инфекции.
"В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа", – сказал Николай Крючков.
По его словам, чтобы не заболеть осенью, вакцинироваться от гриппа следует уже сейчас.
"В августе это сделать нужно точно. Наиболее важна прививка против гриппа для пожилых людей и для людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Тут полное совпадение с такими же группами риска для коронавируса", – уточнил кандидат медицинских наук в интервью радио Sputnik.
Кроме того, продолжил Николай Крючков, можно рекомендовать сделать прививку от гриппа детям, для которых эта болезнь опаснее, чем для взрослых.
Иммунолог напомнил, что в конце лета и осенью будет также продолжаться вакцинация против коронавирусной инфекции. Николай Крючков рекомендовал делать прививки от гриппа и от COVID-19 с 30-дневным перерывом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на организм.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 00:00Наука
Онищенко рассказал, как совместить прививки от COVID-19 и гриппа
 
ОбществоГриппНиколай КрючковЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния