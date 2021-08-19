https://ria.ru/20210819/gripp-1746293724.html

Россиянам предсказали приход волны гриппа

Россиянам предсказали приход волны гриппа - РИА Новости, 19.08.2021

Россиянам предсказали приход волны гриппа

В этом году Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T02:11

2021-08-19T02:11

2021-08-19T02:11

общество

грипп

николай крючков

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В этом году Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.Он отметил, что осенью 2020 года российские медики гораздо реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, это стало побочным следствием мер, которые вводились против распространения коронавирусной инфекции."В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа", – сказал Николай Крючков.По его словам, чтобы не заболеть осенью, вакцинироваться от гриппа следует уже сейчас.Кроме того, продолжил Николай Крючков, можно рекомендовать сделать прививку от гриппа детям, для которых эта болезнь опаснее, чем для взрослых.Иммунолог напомнил, что в конце лета и осенью будет также продолжаться вакцинация против коронавирусной инфекции. Николай Крючков рекомендовал делать прививки от гриппа и от COVID-19 с 30-дневным перерывом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на организм.

https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html

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общество, грипп, николай крючков, здоровье - общество