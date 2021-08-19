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В Москве для онлайн-голосования сформируют три участковые комиссии
В Москве для онлайн-голосования сформируют три участковые комиссии - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве для онлайн-голосования сформируют три участковые комиссии
Три участковые избирательные комиссии сформируют в Москве для онлайн-голосования, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:20
2021-08-19T11:01
политика
севастополь
москва
московская городская дума
госдума рф
выборы в государственную думу
мосгоризбирком
россия
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МОСКВА , 19 авг - РИА Новости. Три участковые избирательные комиссии сформируют в Москве для онлайн-голосования, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."Дополнительно будут сформированы три участковые избирательные комиссии по дистанционному электронному голосованию. Они будут составлять списки избирателей, рассматривать обращения, если они будут поступать. Они же составляют протоколы об итогах электронного голосования и передают их в вышестоящие комиссии", - сообщил Реут.По его словам, одна участковая электронная комиссия будет организовывать голосование по федеральным выборам, другая по городским и третья по муниципальным, закон такое совмещение полномочий предусматривает.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, севастополь, москва, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут
09:20 19.08.2021 (обновлено: 11:01 19.08.2021)
 
В Москве для онлайн-голосования сформируют три участковые комиссии

Зампредседателя Мосгоризбиркома Реут: для онлайн-голосования сформируют три участковые комиссии

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА , 19 авг - РИА Новости. Три участковые избирательные комиссии сформируют в Москве для онлайн-голосования, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Дополнительно будут сформированы три участковые избирательные комиссии по дистанционному электронному голосованию. Они будут составлять списки избирателей, рассматривать обращения, если они будут поступать. Они же составляют протоколы об итогах электронного голосования и передают их в вышестоящие комиссии", - сообщил Реут.
По его словам, одна участковая электронная комиссия будет организовывать голосование по федеральным выборам, другая по городским и третья по муниципальным, закон такое совмещение полномочий предусматривает.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Читайте полный текст интервью >>>
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ПолитикаСевастопольМоскваМосковская городская думаГосдума РФВыборы в Государственную думуМосгоризбиркомРоссияДмитрий Реут
 
 
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