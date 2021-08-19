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Глава Крыма назвал причину провала ГКЧП
Глава Крыма назвал причину провала ГКЧП - РИА Новости, 19.08.2021
Глава Крыма назвал причину провала ГКЧП
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главной проблемой Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) было отсутствие настоящих,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:44
2021-08-19T12:44
политика
общество
ссср
республика крым
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главной проблемой Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) было отсутствие настоящих, ярких лидеров.Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан ГКЧП, который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР."Думаю, что большинство наших сограждан, которые вполне искренне выступили в те дни против ГКЧП, имею в виду именно простых людей, вряд ли представляли себе, чем в конечном счете может обернуться поражение "путчистов". Но совсем не факт, что правы те, кто считает, что их победа позволила бы предотвратить катастрофу. Потому что главной проблемой ГКЧП было отсутствие настоящих, ярких лидеров, обладающих стратегическим мышлением и сильной политической волей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, у ГКЧП не было лидеров, способных сформулировать и предложить людям мощные и привлекательные идеи, которые могли бы стать основой созидательных, а не разрушительных реформ.
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политика, общество, ссср, республика крым, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, сергей аксенов (политик), россия
12:44 19.08.2021
 
Глава Крыма назвал причину провала ГКЧП

Глава Крыма Аксенов: главной проблемой ГКЧП было отсутствие ярких лидеров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов выступает на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выступает на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главной проблемой Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) было отсутствие настоящих, ярких лидеров.
Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан ГКЧП, который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР.
"Думаю, что большинство наших сограждан, которые вполне искренне выступили в те дни против ГКЧП, имею в виду именно простых людей, вряд ли представляли себе, чем в конечном счете может обернуться поражение "путчистов". Но совсем не факт, что правы те, кто считает, что их победа позволила бы предотвратить катастрофу. Потому что главной проблемой ГКЧП было отсутствие настоящих, ярких лидеров, обладающих стратегическим мышлением и сильной политической волей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, у ГКЧП не было лидеров, способных сформулировать и предложить людям мощные и привлекательные идеи, которые могли бы стать основой созидательных, а не разрушительных реформ.
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ПолитикаОбществоСССРРеспублика КрымГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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