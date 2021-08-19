Глава Крыма назвал причину провала ГКЧП
Глава Крыма Аксенов: главной проблемой ГКЧП было отсутствие ярких лидеров
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов выступает на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главной проблемой Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) было отсутствие настоящих, ярких лидеров.
Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан ГКЧП, который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР.
"Думаю, что большинство наших сограждан, которые вполне искренне выступили в те дни против ГКЧП, имею в виду именно простых людей, вряд ли представляли себе, чем в конечном счете может обернуться поражение "путчистов". Но совсем не факт, что правы те, кто считает, что их победа позволила бы предотвратить катастрофу. Потому что главной проблемой ГКЧП было отсутствие настоящих, ярких лидеров, обладающих стратегическим мышлением и сильной политической волей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, у ГКЧП не было лидеров, способных сформулировать и предложить людям мощные и привлекательные идеи, которые могли бы стать основой созидательных, а не разрушительных реформ.