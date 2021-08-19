В Крыму назвали ГКЧП бестолковой попыткой сохранить СССР
Глава крымского парламента Константинов: ГКЧП было отчаянной и бестолковой попыткой сохранить СССР
© РИА Новости / Алексей Федосеев / Перейти в фотобанкЗащитники "Белого дома" у одного из танков, введеных в Москву 19 августа 1991 года в связи с объявлением членами ГКЧП чрезвычайного положения в столице
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) было отчаянной и бестолковой попыткой сохранить страну, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР.
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"Отчаянная и бестолковая попытка сохранения СССР. Высокие цели и ничтожные средства. Растерянность общества, не представляющего, на краю какой пропасти оно оказалось и во что ему обойдется августовский угар 1991 года", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, распад СССР для миллионов сограждан стал личной трагедией, а страны оказались отброшены на десятилетия назад.
"Полностью последствия этой катастрофы не преодолены и по сей день. Примечательно, что крымчане проявили тогда не характерную для того времени политическую мудрость. Мы с самого начала и до конца боролись за сохранение единого государства. В связи с этим не удивительно, что восстановление утраченного единства началось именно с нашего возвращения в Россию. Не сомневаюсь, что этот процесс получит продолжение", - подчеркнул Константинов.