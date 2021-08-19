https://ria.ru/20210819/gkchp-1746324288.html

В Крыму назвали ГКЧП бестолковой попыткой сохранить СССР

В Крыму назвали ГКЧП бестолковой попыткой сохранить СССР - РИА Новости, 19.08.2021

В Крыму назвали ГКЧП бестолковой попыткой сохранить СССР

Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) было отчаянной и бестолковой попыткой сохранить страну, заявил глава крымского... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:30

2021-08-19T11:30

2021-08-19T11:30

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государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) было отчаянной и бестолковой попыткой сохранить страну, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР."Отчаянная и бестолковая попытка сохранения СССР. Высокие цели и ничтожные средства. Растерянность общества, не представляющего, на краю какой пропасти оно оказалось и во что ему обойдется августовский угар 1991 года", - сказал журналистам Константинов.По его словам, распад СССР для миллионов сограждан стал личной трагедией, а страны оказались отброшены на десятилетия назад."Полностью последствия этой катастрофы не преодолены и по сей день. Примечательно, что крымчане проявили тогда не характерную для того времени политическую мудрость. Мы с самого начала и до конца боролись за сохранение единого государства. В связи с этим не удивительно, что восстановление утраченного единства началось именно с нашего возвращения в Россию. Не сомневаюсь, что этот процесс получит продолжение", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html

https://ria.ru/20210819/komitet-1746062445.html

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политика, история, ссср, республика крым, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, россия