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Американский генерал назвал российское оружие, способное сокрушить волю США
Американский генерал назвал российское оружие, способное сокрушить волю США - РИА Новости, 19.08.2021
Американский генерал назвал российское оружие, способное сокрушить волю США
Российские крылатые ракеты представляют серьезную угрозу для американской безопасности, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:47
2021-08-19T22:37
в мире
сша
центр стратегических и международных исследований
norad
вооруженные силы сша
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские крылатые ракеты представляют серьезную угрозу для американской безопасности, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM)."Россия — военная угроза номер один нашей родине. Они создают и развивают оружие, которого не существовало еще 20 лет назад", — сказал он, выступая в онлайн-формате в Центре стратегических и международных исследований. Запись выступления опубликована в YouTube.По словам военного, разведка союзников США знает, что у Кремля есть "крылатые ракеты с очень малым радиолокационным поперечным сечением" и "подводные лодки, не уступающие американским аналогам".Ванхерк отметил, что российские инвестиции в кибернетический и космический потенциал усиливают угрозу. По его мнению, цель Москвы состоит в том, чтобы "сдержать" Вашингтон и "сокрушить его волю".Ранее генерал уже высказывался о российском вооружении. В октябре прошлого года он заявил, что гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США.
https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html
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в мире, сша, центр стратегических и международных исследований , norad, вооруженные силы сша, россия
17:47 19.08.2021 (обновлено: 22:37 19.08.2021)
 
Американский генерал назвал российское оружие, способное сокрушить волю США

Генерал США Ванхерк: Россия представляет для США основную военную угрозу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников из акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские крылатые ракеты представляют серьезную угрозу для американской безопасности, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).
"Россия — военная угроза номер один нашей родине. Они создают и развивают оружие, которого не существовало еще 20 лет назад", — сказал он, выступая в онлайн-формате в Центре стратегических и международных исследований. Запись выступления опубликована в YouTube.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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По словам военного, разведка союзников США знает, что у Кремля есть "крылатые ракеты с очень малым радиолокационным поперечным сечением" и "подводные лодки, не уступающие американским аналогам".
Ванхерк отметил, что российские инвестиции в кибернетический и космический потенциал усиливают угрозу. По его мнению, цель Москвы состоит в том, чтобы "сдержать" Вашингтон и "сокрушить его волю".
Ранее генерал уже высказывался о российском вооружении. В октябре прошлого года он заявил, что гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США.
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