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Хабаровская газета объяснила выход номера на "тарабарском языке"
Хабаровская газета объяснила выход номера на "тарабарском языке" - РИА Новости, 19.08.2021
Хабаровская газета объяснила выход номера на "тарабарском языке"
Сбой кодировки произошел при печати на двух полосах номера общественно-политической газеты Комсомольского района "Приамурье" в Хабаровском крае в разных... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:20
2021-08-19T08:26
хабаровский край
комсомольский район
комсомольск-на-амуре
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Сбой кодировки произошел при печати на двух полосах номера общественно-политической газеты Комсомольского района "Приамурье" в Хабаровском крае в разных городах, ошибки устранены, сообщила РИА Новости ее главный редактор Людмила Мосьпак.Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что газета "Приамурье" тиражом 2,8 тысячи экземпляров несколько раз вышла на "тарабарском языке" из-за ошибок с кодировкой. Также были опубликованы фото полос газеты, на которых видно, что тексты состоят из нечитаемых символов."Мы разобрались с этим вопросом – газета не вся вышла со сбитой кодировкой, только две полосы – "Усадьба" и часть программы телевидения. Новостные материалы все на месте. Нас проинформировали, и мы исправили, газета выполнена в чистом виде. У нас (в Комсомольске-на-Амуре – ред.) тираж вышел нормальный, (со сбоем кодировки – ред.) в других городах", - сказала собеседница агентства.По ее словам, вероятно, сбой кодировки произошел не в первый раз, но редакцию поставили в известность впервые.Газета является муниципальным бюджетным учреждением. В администрации Комсомольского района комментарий РИА Новости не предоставили.
https://ria.ru/20210802/glavred-1744044189.html
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хабаровский край, комсомольский район, комсомольск-на-амуре
08:20 19.08.2021 (обновлено: 08:26 19.08.2021)
 
Хабаровская газета объяснила выход номера на "тарабарском языке"

Хабаровская газета "Приамурье" объяснила выход номера на "тарабарском языке"

© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Fotolia / fragolerosse
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Сбой кодировки произошел при печати на двух полосах номера общественно-политической газеты Комсомольского района "Приамурье" в Хабаровском крае в разных городах, ошибки устранены, сообщила РИА Новости ее главный редактор Людмила Мосьпак.
Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что газета "Приамурье" тиражом 2,8 тысячи экземпляров несколько раз вышла на "тарабарском языке" из-за ошибок с кодировкой. Также были опубликованы фото полос газеты, на которых видно, что тексты состоят из нечитаемых символов.
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"Мы разобрались с этим вопросом – газета не вся вышла со сбитой кодировкой, только две полосы – "Усадьба" и часть программы телевидения. Новостные материалы все на месте. Нас проинформировали, и мы исправили, газета выполнена в чистом виде. У нас (в Комсомольске-на-Амуре – ред.) тираж вышел нормальный, (со сбоем кодировки – ред.) в других городах", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, вероятно, сбой кодировки произошел не в первый раз, но редакцию поставили в известность впервые.
Газета является муниципальным бюджетным учреждением. В администрации Комсомольского района комментарий РИА Новости не предоставили.
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Хабаровский крайКомсомольский районКомсомольск-на-Амуре
 
 
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