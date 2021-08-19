https://ria.ru/20210819/gaz-1746368566.html

Газ в Европе подешевел после новостей о "Северном потоке — 2"

Газ в Европе подешевел после новостей о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 19.08.2021

Газ в Европе подешевел после новостей о "Северном потоке — 2"

Газ на европейском фьючерсном рынке дешевеет после заявления "Газпрома" о возможности поставок по "Северному потоку — 2" уже в этом году. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:22

2021-08-19T15:22

2021-08-19T16:02

экономика

европа

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Газ на европейском фьючерсном рынке дешевеет после заявления "Газпрома" о возможности поставок по "Северному потоку — 2" уже в этом году.Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF (самого ликвидного хаба в Европе) упала на пять процентов, до 510 долларов за тысячу кубометров. К 12:26 мск значение индекса немного скорректировалось — до 516 долларов, однако затем котировки снова пошли вниз: падение составляло девять процентов, 483 доллара за тысячу кубов. К 13:03 мск индекс торговался у значения 493 доллара.Согласно заявлению "Газпрома", поставки по "Северному потоку — 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. По мнению экспертов, трубопровод могут запустить уже в октябре. Накануне ложное сообщение о старте прокачки по новому газопроводу спровоцировало падение цен на газ на десять процентов, но затем фьючерсы снова начали расти.В последнее время цены на европейском газовом рынке бьют рекорды на фоне падения запасов в крупнейших ПХГ до исторического максимума, а также из-за того, что "Газпром" временно снизил прокачку по маршруту "Ямал — Европа" после аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Эксперты не исключают, что с наступлением холодов Европе грозит новый скачок цен.Строительство "Северного потока — 2" близится к завершению. Как заявляла компания-оператор Nord Stream 2 AG, закончить работы планируется в конце августа.Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210607/gaz-1735680188.html

европа

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экономика, европа, газпром, северный поток — 2