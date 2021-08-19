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https://ria.ru/20210819/gaiti-1746470086.html
На Гаити жители ждут пять дней помощь после землетрясения
На Гаити жители ждут пять дней помощь после землетрясения - РИА Новости, 19.08.2021
На Гаити жители ждут пять дней помощь после землетрясения
Спустя пять дней после сильного землетрясения на юге Гаити, в результате которого погибли более двух тысяч человек и было повреждено почти 130 тысяч домов,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T22:27
2021-08-19T22:54
в мире
землетрясение
гаити
юнисеф
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 19 авг - РИА Новости. Спустя пять дней после сильного землетрясения на юге Гаити, в результате которого погибли более двух тысяч человек и было повреждено почти 130 тысяч домов, многие из пострадавших все еще ждут помощи властей - они нуждаются в медицинской помощи, жилье и продуктах питания."Мы не получали международной помощи и делаем всё, что можем. Оперируем очень много пациентов с переломами нижних и верхних конечностей, травмами", - рассказал РИА Новости бывший депутат Бернар Синаль, возглавляющий группу врачей Южного департамента.В этом районе Синаль организовал медицинский центр с десятью врачами и тремя медсестрами для оказания помощи населению, пострадавшему от землетрясения.Накануне первая колонна из десяти грузовиков с водой, одеялами, продуктами питания и гигиеническими наборами выдвинулась из Порт-о-Пренса в южные районы страны. Это стало возможным после установления перемирия с бандами, которые контролируют южный выезд из столицы - движение автотранспорта было восстановлено, а лидеры банд пообещали не атаковать колонны.Помимо крупных городов, таких как Лё-Ке или Жереми, которые больше всего пострадали от разрушительного землетрясения, помощь правительства необходима и отдаленным районам."Правительство забыло о кайимитах. Однако мы такие же жертвы, как и все коммуны трех департаментов, наиболее пострадавших от землетрясения", - заявил в интервью газете Le Nouvelliste координатор Ассамблеи общин Кайимитских островов Жан-Батист Луимар.По его словам, местным жителям нужна вода, еда и предметы первой необходимости, которые до сих пор не прибыли.Премьер-министр страны Ариэль Анри признал, что многие жертвы землетрясения остались без крова и спят на открытом воздухе, не могут прокормить своих детей и создают временные убежища."Зданиям и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Гостиницы, больницы, школы, церкви, перистили, жилые дома, общественные здания и другие строения были серьезно повреждены или разрушены", - сказал чиновник, назначенный на этот пост менее месяца назад.Анри обязался восстановить пострадавшие районы Ниппе, Сура и Гранд-Анза, однако эти обещания были восприняты местными жителями со скептицизмом.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей. Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч.
https://ria.ru/20210816/gaiti-1745915304.html
https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html
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в мире, землетрясение, гаити, юнисеф
22:27 19.08.2021 (обновлено: 22:54 19.08.2021)
 
На Гаити жители ждут пять дней помощь после землетрясения

Помощь жителям Гаити после землетрясения задерживается, многие лишены крова, еды и воды

© AP Photo / Joseph OdelynПострадавшие во время землетрясения проходят лечение в больнице в Ле-Ке, Гаити
Пострадавшие во время землетрясения проходят лечение в больнице в Ле-Ке, Гаити - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 19 авг - РИА Новости. Спустя пять дней после сильного землетрясения на юге Гаити, в результате которого погибли более двух тысяч человек и было повреждено почти 130 тысяч домов, многие из пострадавших все еще ждут помощи властей - они нуждаются в медицинской помощи, жилье и продуктах питания.
"Мы не получали международной помощи и делаем всё, что можем. Оперируем очень много пациентов с переломами нижних и верхних конечностей, травмами", - рассказал РИА Новости бывший депутат Бернар Синаль, возглавляющий группу врачей Южного департамента.
Последствия землетрясения на Гаити - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 15:20
Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити
В этом районе Синаль организовал медицинский центр с десятью врачами и тремя медсестрами для оказания помощи населению, пострадавшему от землетрясения.
Накануне первая колонна из десяти грузовиков с водой, одеялами, продуктами питания и гигиеническими наборами выдвинулась из Порт-о-Пренса в южные районы страны. Это стало возможным после установления перемирия с бандами, которые контролируют южный выезд из столицы - движение автотранспорта было восстановлено, а лидеры банд пообещали не атаковать колонны.
Помимо крупных городов, таких как Лё-Ке или Жереми, которые больше всего пострадали от разрушительного землетрясения, помощь правительства необходима и отдаленным районам.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 13:21
Крупные землетрясения в мире в 2019-2021 годах
"Правительство забыло о кайимитах. Однако мы такие же жертвы, как и все коммуны трех департаментов, наиболее пострадавших от землетрясения", - заявил в интервью газете Le Nouvelliste координатор Ассамблеи общин Кайимитских островов Жан-Батист Луимар.
По его словам, местным жителям нужна вода, еда и предметы первой необходимости, которые до сих пор не прибыли.
Премьер-министр страны Ариэль Анри признал, что многие жертвы землетрясения остались без крова и спят на открытом воздухе, не могут прокормить своих детей и создают временные убежища.
Почему происходят землетрясения
2 апреля 2014, 11:15Инфографика
Почему происходят землетрясенияЗемлетрясение – это подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами или искусственными процессами, среди которых: взрывы, заполнение водохранилищ, обрушения подземных полостей горных выработок.
"Зданиям и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Гостиницы, больницы, школы, церкви, перистили, жилые дома, общественные здания и другие строения были серьезно повреждены или разрушены", - сказал чиновник, назначенный на этот пост менее месяца назад.
Анри обязался восстановить пострадавшие районы Ниппе, Сура и Гранд-Анза, однако эти обещания были восприняты местными жителями со скептицизмом.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей. Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч.
 
В миреЗемлетрясениеГаитиЮНИСЕФ
 
 
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