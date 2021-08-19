https://ria.ru/20210819/gaiti-1746470086.html

На Гаити жители ждут пять дней помощь после землетрясения

На Гаити жители ждут пять дней помощь после землетрясения - РИА Новости, 19.08.2021

На Гаити жители ждут пять дней помощь после землетрясения

Спустя пять дней после сильного землетрясения на юге Гаити, в результате которого погибли более двух тысяч человек и было повреждено почти 130 тысяч домов,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T22:27

2021-08-19T22:27

2021-08-19T22:54

в мире

землетрясение

гаити

юнисеф

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 19 авг - РИА Новости. Спустя пять дней после сильного землетрясения на юге Гаити, в результате которого погибли более двух тысяч человек и было повреждено почти 130 тысяч домов, многие из пострадавших все еще ждут помощи властей - они нуждаются в медицинской помощи, жилье и продуктах питания."Мы не получали международной помощи и делаем всё, что можем. Оперируем очень много пациентов с переломами нижних и верхних конечностей, травмами", - рассказал РИА Новости бывший депутат Бернар Синаль, возглавляющий группу врачей Южного департамента.В этом районе Синаль организовал медицинский центр с десятью врачами и тремя медсестрами для оказания помощи населению, пострадавшему от землетрясения.Накануне первая колонна из десяти грузовиков с водой, одеялами, продуктами питания и гигиеническими наборами выдвинулась из Порт-о-Пренса в южные районы страны. Это стало возможным после установления перемирия с бандами, которые контролируют южный выезд из столицы - движение автотранспорта было восстановлено, а лидеры банд пообещали не атаковать колонны.Помимо крупных городов, таких как Лё-Ке или Жереми, которые больше всего пострадали от разрушительного землетрясения, помощь правительства необходима и отдаленным районам."Правительство забыло о кайимитах. Однако мы такие же жертвы, как и все коммуны трех департаментов, наиболее пострадавших от землетрясения", - заявил в интервью газете Le Nouvelliste координатор Ассамблеи общин Кайимитских островов Жан-Батист Луимар.По его словам, местным жителям нужна вода, еда и предметы первой необходимости, которые до сих пор не прибыли.Премьер-министр страны Ариэль Анри признал, что многие жертвы землетрясения остались без крова и спят на открытом воздухе, не могут прокормить своих детей и создают временные убежища."Зданиям и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Гостиницы, больницы, школы, церкви, перистили, жилые дома, общественные здания и другие строения были серьезно повреждены или разрушены", - сказал чиновник, назначенный на этот пост менее месяца назад.Анри обязался восстановить пострадавшие районы Ниппе, Сура и Гранд-Анза, однако эти обещания были восприняты местными жителями со скептицизмом.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей. Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч.

https://ria.ru/20210816/gaiti-1745915304.html

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

https://ria.ru/20140402/1002196644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, землетрясение, гаити, юнисеф